女友假裝割脈測試感情　男友發現真相後「當場氣暈」要用CPR急救

安徽合肥一名女子為了測試男友真心，吵架後竟然假裝要割腕自殺，把男友嚇得立即帶著警察趕到現場，沒想到對方發現真相後反而氣到暈倒，最後被警方立即施以心肺復甦術，經過3分鐘才搶救起來。



按下圖看清事件經過！

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合肥公安包河分局濱湖派出所27日接到報案，一名男子表示女友揚言要割腕自殺，警方立即派人與男子趕到現場，沒想到發現人只是輕微擦傷，鬧自殺只是為了測試2人感情，讓男子聽聞後當場暈倒。

警方見狀立即為男子進行心肺復甦術並呼叫醫護人員，幸好男子很快就被救醒，而且醒來第一句話還是問女友能不能原諒他，最後2人總算和好。誇張事件讓網友表示，「兩個都是人才，一個愛演戲，一個假戲真做」、「看完不知該罵還是該笑」，還有許多網友則是建議男子趕快分手。

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