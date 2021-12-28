年度七大奇葩竊案　偷東西留下真名、笨賊偷屋主結婚證書勒索贖金

年關將近，廣東省公安廳日前在官方微信公眾號盤點年度奇葩竊案，選出七個警方哭笑不得的竊案。網民看後笑稱竊賊「個個都是人才，可惜沒有用對地方。」該篇文章也開放民眾票選「哪個偷盜行為最奇葩？」截至28日上午10時，偷走屋主結婚證留下字條勒索贖金的竊賊以近半數（49%）的票數榮登最奇葩竊賊寶座。



1. 偷屋主結婚證戶口簿 竊賊勒索贖金 得票率49%

今年，廣東有一男子入室盜竊，偷走屋主的兩本結婚證、一本戶口名簿和一本職業資格證書後，還在現場留下了一張紙條，「看到了字條別報警，報警了你的戶口就沒了，打這個電話找我」。最後，該嫌犯到約定地點收結婚證書「贖金」時被警方抓獲。

網民笑稱，該名笨賊可能不了解，證件都是可以補發的，「以為偷了戶口簿戶口就沒了?」也有網民表示，是不是該賊根本是想「送自己進去吃免費牢飯。」

2. 自戀的賊? 偷東西留真名欣賞完還鞠躬 得票率31%

今年11月，東莞警方捉獲一名「做事留名」的竊賊。根據監視器，該竊賊通過拉車門方式盜竊車內財物，但他並沒有馬上離開，而是在現場選了其中一輛車並寫上了自己的名字，接著，男子欣賞了自己的簽名後，還雙手合十鞠躬，殊不知整個過程都被監視器拍下。

3. 偷車賊男扮女裝 粗壯手臂露餡 得票率５%

今年8月，汕頭警方逮捕一個裝門偷竊電動車的「女」賊，逮捕後發現他竟是男兒身。據了解，該男子因盜竊罪五次進出監獄，作案方式都是戴上假髮、換上洋裝，並刻意模仿女性神態和走路姿勢偷竊。但是警方指出，略顯粗壯的手臂和彆扭的走路姿勢讓他看來行徑可疑，反而出賣了他，成為破案關鍵。

4. 省路費一路偷機車回家 機車越換越酷炫 得票率４%

今年清明假期，有4名男子計畫從廣州搭乘火車回老家湖南郴州，但因假期間的票價遠超出預算，四人便改為一路盜竊摩托車騎回郴州。但一路上，4人因為車輛故障或看中更酷炫的摩托車等原因，「邊走邊換車」，整趟路程共盜竊6輛摩托車，後被警方逮捕。

4名男子從廣州回老家湖南一路盜竊機車。（微信＠廣東公安）

5. 報復外賣員 專偷外送餐點的賊 得票率3%

今年2月，珠海某社區發生數起盜竊外賣案，外賣員在送餐時，回到車輛卻發現其他外送餐點不翼而飛。但該竊賊並非偷了外賣自己吃，而是把外賣拿去扔掉以洩憤。竊賊向警方供稱，自己對外賣員群體不滿，為了報復洩憤，多次趁著外賣員送餐取貨的間隙拿走外賣並扔掉，導致外賣員送餐超時或被顧客投訴給差評，影響外賣員當月績效收益。

該竊賊趁外賣員送餐空檔偷竊外賣餐點拿去扔掉（微信＠廣東公安）

6. 深夜4個大男人齊聚 只為搖零食機 得票率2%

9月8日晚間，佛山一公園有四個男子齊聚犯案，盜竊的是「自動販賣機裡的零食」。據了解，區男在深夜發現公園裡的自動販賣機「零食一搖就會掉下來」於是趕緊叫上同村3名兄弟一起深夜「搖零食」，4人怕被附近的監視器拍到，害把衣服套在臉上蓋住樣貌。4人後來更到處尋找同類型的自動販賣機「搖零食」。後來被民警找上，區男才稱自己「只是閒著無聊貪玩。」

（微信＠廣東公安）

7. 偷電動車送外賣 被捉仍不忘「顧客至上」 得票率2%

佛山一名外賣員李男在送外賣時發現自己的車油耗大，還經常故障，順手偷走了路邊一輛沒有上防盜鎖的電動車。幾天後，李男送外賣途中被民警抓獲，但是敬業的他沒有忘記自己的任務，央求「送完兩單就好，反正坐牢我也認了」，最後更央求警方「你幫我處理一下訂單」最後民警真的幫他送外賣，完成他的心願。