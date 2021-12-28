西安疫情｜小區封閉醫生被隔離多日　竟半路出家轉行賣菜？

陝西西安市疫情嚴峻，自12月9日起，該省已報告651宗本土個案。

當地多個小區實施封閉或管理，如無必要不可進出。因疫情被隔離的陳醫生，卻開始她的職業轉型——從一名中醫轉為菜販。



《每日經濟新聞》報道，12月21日晚，連續上完3個夜班的陳醫生，拖着疲憊身軀回到小區，發現小區門口張貼了物業告示，小區因6號樓有一名確診陽性病例而封鎖。只要任何人一旦進入小區，可能就無法離開，「突然我特別擔心進小區後，第二天不能出來繼續檢測核酸了」。

陳醫生並非當地人，3年前從老家四川涼山彝族自治州，辭去社區醫院院長的工作，孤身到西安進修深造中醫。她遲遲不敢進小區大門，「在西安沒有親戚，如果不回小區，也不知道疫情期間大半夜住誰家」。

她擔心回家後無法到醫院工作，於是致電領導詢問有關情況，當被告知特殊工作者只要有工作證明和48小時核酸證明就可以繼續工作時，她才稍微鬆口氣，並準備好相關證明回家。

然而，陳醫生翌日手持拿著證明準備出門工作時，卻被小區工作人員攔住。由於有確診病例，即使有工作證明，也禁止再出去，「我一個醫生啊！醫生是要救死扶傷的，疫情隔離在家甚麼都不能做！」。

陳醫生發現買菜成為居民的一大難題，於是採購蔬菜在小區內出售。（每日經濟新聞）

轉行賣菜

回到家中，陳醫生就想到可以在小區提供免費醫療諮詢，於是在聊天群中通知小區的其他住戶。不過，原本應順理成章繼續醫生職業的她，卻在平安夜前一個小時臨時改變職業方向。

小區封鎖後，陳醫生發現買菜成為居民的一大難題，搶菜、囤菜成了居民生活關鍵詞。有鄰居建議她半夜在買菜平台搶購，「半夜都搶不到菜，我40多歲的人了，當時著急的眼淚都快要流出來了」。此時，在北郊做餐飲採購的朋友向陳醫生投來橄欖枝，表示可從北郊農貿市場買菜送到小區，於是她決定購入2000元的蔬菜，「我想給我們小區的人們也分一些」。

11月23日晚11時，隔離兩天的陳醫生開始在小區賣菜。成功「轉行」的陳醫生與大多數菜農一樣，一邊讓大家排隊買菜，一邊用凍到發紅的指尖點計算器，再一遍遍默念數字，時不時瞄向寫有每款菜價的紙張，最後將顧客買好的菜放入膠袋。直至24日凌晨3時許，她才把賣菜垃圾清理完，通過將近300名微信好友驗證。

3天服務逾千名住戶

從12月23日採購2000元，到24日採購4000 元，再到25日採購8000元，愈來愈多小區居民通過微信群從陳醫生手上買菜。雖然市場菜價每天都有變動，她仍按照最低價出售，「壓根沒想着賺錢，只要不虧的同時服務大家就行！」。

平安夜當天，陳醫生僅賺了110元，分成給負責採購的朋友，「 我知道他家條件也不是很好。而且下雪天，凌晨3點他就去北邊農貿市場給我們排隊買菜再開車送到南郊，很辛苦的」。同時，小區愈來愈多人主動協助陳醫生，例如幫她從大門拉貨入小區、打包裝菜、維持秩序等。

陳醫生表示，自己在農村長大，想多學習新事物，才會隻身到西安進修中醫，在小區賣菜是希望「幫到幾多得幾多」，「我打算過年以後再回四川去做中醫。等我退休後，最想回到家鄉四川涼山的農村，那邊孩子上學很辛苦，我希望我退休後回去也能幫他們做點什麼」。