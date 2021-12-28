西安疫情｜外地考研生滯留「吃飯成問題」　酒店歇業難找容身之所

12月25日、26日是2022年全國碩士研究生招生考試時間。然而，陝西西安疫情嚴峻，自12月9日起，該省已報告651宗本土個案。

如今考研已經結束，外地考生正面臨如何離開西安，以及尋找容身之所等問題。



《澎湃新聞》報道，不少從外地到西安考試的考生未能離開，他們諮詢多種離開西安的途徑，但都不能成行；有人續住酒店時被告知酒店暫時歇業，無奈只能拖着行李箱尋找另一家酒店。由於酒店歇業期間，有滯留的考生「吃飯都成問題」，超市的杯麵已售罄，只買到饅頭。

陝西省教育考試院昨（27日）通知，26日晚起，西安全市範圍內開展全面消殺，管控措施也進一步升級。因交通管控而滯留西安的考生，生活確有困難的可撥打相關救助電話。

超市杯麵售罄

來自河南的小李報考位於西安的院校，和母親提前14天就到西安備考。考試結束後，她們欲返程回河南，但直至昨日仍未找到辦法離開。

小李稱，昨日上午曾致電火車站，諮詢能否坐火車離開，被告知她本人持身份證、准考證和48小時的陰性核酸檢測報告，可以搭乘火車，但陪同人員需要持酒店附近街道辦開具的「離陝證明」才能離開。惟街道辦指，要等新一輪核酸檢測全部做完後，根據新的通知才視情況開具證明。

她表示，酒店附近基本是「無車無人」，目前她們只能留在酒店；考試前購買的糧食已耗盡，外面的餐廳、小吃店、便利店都暫停營業，亦難以叫到外賣，她們只能到酒店附近的超市買餅乾、饅頭、酸辣粉等等。

超市杯麵售罄，考生只能買到餅乾、饅頭、酸辣粉等等。（澎湃新聞）

酒店突然歇業

四川籍考生趙川斌（化名）稱，之前陝西的政策要求考生14天之內不能出陝西，所以他在考研前14天已到西安並借住在朋友家。由於疫情愈發嚴重，他擔心小區封控，於是提前到入住試場附近的酒店。為了順利考試，他在考試前兩天每日都做核酸檢測，以備不時之需。

雖然考試一切順利，考試結束後卻被迫滯留西安。趙川斌稱，考生需持證件和48小時陰性核酸證明才可坐火車離開，由於其核酸結果已經快超過48小時，於是決定再做一次檢測，待結果出爐後才離開。

然而，當他昨日做完檢測到酒店前台續住時，酒店工作人員告知他因酒店客人少，加上防疫要求需暫時歇業。趙川斌稱，當時手上的核酸檢測報告僅剩1個小時有效，於是他收拾行李退房，惟他找到另一間酒店時，核酸檢測報告已經過期，他只能拖着行李坐在酒店大堂，一邊用手機尋找可以訂房的酒店，一邊留意核酸檢測報告出爐。

西安雁塔區街邊店舖均歇業，路上基本沒有行人。（澎湃新聞）

考試前一晚被退房

同樣滯留的還有來自陝西安康市的小周。他表示，有同學考試前才準備到西安，當時西安公布外地考生可在當地藉考，反而提前到西安備考的他就要被困當地。

小周表示，考試前一天到之前已訂好的酒店，才發現店家在未通知他的情況下，以疫情防控為由取消訂單，幾經轉折下才在成功入住離試場約3公里的一間酒店，「 還好找到了（酒店），當時真的太絕望了」。

考試結束後，小周決定休息一晚才返回安康。27日一早，他聯繫了不少車主，希望有車從安康到西安接他離開，但對方都一一拒絕，表示「西安來不了」。他又聯繫火車站，確認能否坐火車回家，被告知需要諮詢防疫辦，惟防疫辦電話一直未能接通，「可能打電話的人太多了」。