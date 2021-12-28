重慶姐弟15樓被拋下墮地身亡　生父與小三共謀行兇均被判死刑

重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及婚內出軌對象葉誠塵共謀後，由15樓家中拋出墮地身亡。周二（12月28日），重慶市第五中級人民法院對案件進行一審公開宣判，以故意殺人罪，判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身。



張波（右）與葉誠塵（左）。（澎湃新聞）

據早前報道，張波因葉誠塵無法接受其有小孩的事實，而對自己的2名親生骨肉產生殺心。2020年11月2日，經二人多次商討後，張波將2名幼童由窗戶拋出，以製造意外墮樓的假象。其後，警方調查證實了張波與葉誠塵的作案動機，二人因涉故意殺人罪被警方拘捕。

重慶市第五中級人民法院2021年12月28日，對案件進行一審公開宣判。法院認為，被告人張波與被告人葉誠塵共謀，採取製造意外高墜方式，故意非法剝奪張波兩名親生未成年子女的生命，致二人死亡，張波、葉誠塵的行為均已構成故意殺人罪。公訴機關指控的犯罪事實和罪名成立。

被父謀殺的一對姐弟，年齡均未滿三歲。（網易新聞）

法院指，在共同犯罪中，張波積極參與共謀，設計將女兒接到家中，直接實施殺害兩名親生子女的行為；葉誠塵積極追求二被害人死亡的發生，多次以自己和家人不能接受張波有小孩為由，催促張波殺死兩名小孩，並在張波猶豫不決的情況下，逼迫張波實施殺人行為，最終促使張波直接實施故意殺人犯罪行為，與張波在共同犯罪中的地位、作用相當。二被告人的行為突破了法律底線、道德底線、人倫底線，作案動機特別卑劣，主觀惡性極深，作案手段特別殘忍，犯罪情節、後果和罪行極其嚴重，社會影響極其惡劣，依法應當嚴懲。

法院宣布，以故意殺人罪判處張波、葉誠塵死刑，剝奪政治權利終身；對刑事附帶民事訴訟原告人陳某某（2名幼童生母）的撤訴申請，依法裁定准許。