騰訊遊戲開發大神毛星云疑墮樓身亡　生前夢想國產遊戲領跑世界

12月14日騰訊證實旗下天美F1工作室員工毛星云已於12月11日意外身亡。據了解，毛星云在騰訊遊戲擔任Lead Engineer Programmer，在內地遊戲開發圈是知名的「大神」，曾夢想國產遊戲成為世界的領跑者。



網絡傳言和《大河報》等媒體指出，所謂的「意外身亡」是指跳樓，並稱毛星云生前患有抑鬱症，因項目開發受挫遭公司打壓而輕生。對此騰訊表示，毛星云是非常優秀的員工，外界對事情的猜測並不準確，但家屬不願透露更多細節，將遵循家屬意願並尊重逝者。



據了解，毛星雲出生於 1991 年，網名為「淺墨」，在騰訊遊戲擔任 Lead Engine Programmer，，曾著有《Windows 遊戲程式設計之從零開始》和《OpenCV3 程式設計入門》，更因此獲得 2013 年度十大傑出 IT 博客作者，曾獲微軟評選最有價值專家的獎項。許多IT業者表示，毛星云在業界是公認的「大神」，他過世的消息一出，大家都不敢置信。

對於他過世的消息，網絡有許多傳言，稱所謂「意外」是跳樓身亡，指出毛星云生前患有抑鬱症，跳樓原因是因為項目開發受挫，整個小組被打低績效，年終獎大減，身為組長的他交涉未果，以死抗爭。

12月11日，騰訊證實毛星云死亡消息時也特別回應強調，外界對這個事的猜測和誤傳並不準確，毛星云是非常優秀的員工，專業能力突出，過去數年連續獲得高績效，「對於他的離去，我們十分惋惜與痛心。」但關於他的死因，騰訊則強調尊重家屬意願不對外公布。



據《大河報》訪問毛星云的高三同學稱，他畢業後就在深圳工作，目前已有兩個孩子。他提到，毛星云性格相對內斂但為人很熱心，因為工作特別忙碌的關係，「有次聚餐沒多久就匆匆回公司加班了。」此外，毛星云也時常在微博上與網民互動分享專業資訊，許多網民提到，是毛星云帶他們進入遊戲開發領域，而讓國產遊戲站上世界一直是毛星云的夢想。

遊戲產業近年蓬勃發展，圖為電競比賽現場盛況（GettyImages）

2013年，毛星雲曾在微博上發文「我有一個夢想，有一天，西遊記能出ACT（Action Game），打神弑佛，那絕對比戰神帶感。我有一個夢想，有一天，上海灘能出沙箱遊戲，而不是玩《GTA》感受美國夢，亦或是玩《熱血無賴》體驗國外公司強行塞給我們的中國文化。」

他接著寫道「我有一個夢想，有一天，不少3A大作不需漢化，因為是我們自己的遊戲。我有一個夢想，將來的某一天，國產遊戲能像中國的其他產業一樣，以一個領跑者的姿態，面對全世界，面對全宇宙，氣宇軒昂，揚眉吐氣。國產不倒，單機永存。」

據了解，毛星云今年10月開始專注于原創3A（AAA，指投入高製作費用和高行銷成本的電子遊戲產業）毛星雲生前最後一個微博也提到，他任職的天美工作室正在籌備一款3A級跨平臺主機遊戲，希望能打造出電影《挑戰者1號》中綠洲式虛擬社群。