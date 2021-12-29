重慶姐弟墮亡案兩被告判死　警方還原過萬條聊天紀錄揭畸形戀愛

去年11月，重慶一對未滿3歲的姐弟，慘遭生父張波及其女友葉誠塵共謀後，從15樓的家中窗戶拋出，墮地身亡。重慶市第五中級人民法院昨日（28日）一審公開宣判，以故意殺人罪判處兩人死刑，剝奪政治權利終身。

值得注意的是，案發後張波的陳述引起警方懷疑，警方還原過萬條聊天記錄後查明案件，判決書更披露了兩名被告的畸形戀愛。



去年11月2日下午，重慶南岸區錦江華府4單元15樓的姐弟雪雪和洋洋墮樓身亡。兩個幼童墮亡後，張波癱坐在地，邊哭邊拍打雙腿，表現出「悲痛」，甚至以頭撞牆。惟案發不久後，張波的陳述引起警方懷疑，且他與葉誠塵的微信聊天記錄全部刪除。警方認為不符合常理，遂以張波涉嫌過失致人死亡立案偵查。

子女墮亡後，張波癱坐在地表現出「悲痛」情緒。（搜狐號＠神吐槽）

判決書顯示，警方扣押張波、葉誠塵的手機後，由技術部門恢復了1.7萬餘條微信聊天記錄，發現二人去年2月曾商量過殺死兩個小孩，張波一直有所猶豫。去年6月，葉誠塵見張波仍未下手，於是在微信中表明「反正有娃兒我是接受不了的，你馬上把娃兒解決了就行了」。

張波曾提出「2條命都這麼不值呀」，葉誠塵隨即回覆「本來就不該存在呀他們」、「有他們在我們不會幸福」。對此，張波表示「所以都是為了你，我才去做這些傷天害理的事」，葉則回應「能證明你愛不愛我呀」。

去年10月20日，見張波仍未下手，葉誠塵就在微信中提出「說去說來都是你那2個包袱的問題」、「你是不是要給我個準確時間」。張波表示，自己10月之內會處理好，若沒有動手就不會去見女方。葉誠塵隨即提出「最多10天的時間」、「反正這周是最後的時間」。

去年11月2日，張波趁母親外出，將在次臥飄窗窗台玩耍的一對兒女，從15樓家中的窗戶拋出。

法院不採納女被告是從犯

法院查明，從去年5月28日至11月2日的微信聊天記錄證實，兩名被告為了結婚，多次共謀策劃將張波女兒（當時由生母撫養）接到張家，以便讓張波同時將兩個小孩殺死，葉誠塵多次催促、逼迫張波作案，並定下作案期限。法院認為，根據現有證據，足以認定張波、葉誠塵共同殺害兩名小孩。

值得注意的是，本案焦點之一在於葉誠塵的主從犯問題。判決書顯示，法院認為張波與葉誠塵共謀後，在葉誠塵的逼迫下，採取製造意外高空墮樓的方式，故意令兩名小孩死亡，兩名被告的行為均已構成故意殺人罪。

在共同犯罪中，張波積極參與共謀，涉及將女兒接到家中，直接實施殺害兩名親生子女的殺人行為。葉誠塵多次以自己和家人不能接受男方有孩子為由，催促張波殺死兩名小孩，並在對方猶豫不決的情況下，以家人不同意二人戀愛、分手、不見面等相威脅，逼迫張波殺人，又定下最後作案期限，積極出謀劃策，最終促使張波直接實施故意殺人犯罪行為。

據此，法院認為葉誠塵與張波在共同犯罪中的地位、作用相當，不予採納葉誠塵是從犯的辯護意見。

葉誠塵與張波犯故意殺人罪，被判處死刑。（中國小康網）

女方有暴力自殘傾向，處於絕對主動地位

法院審理查明，兩名被告交往過程中，葉誠塵處於絕對的主動地位，且有暴力傾向和割腕自殘的行為。

從兩人微信聊天內容，可反映出葉誠塵的強勢地位，且思想和行為極端。葉誠塵提出的分手本意是迫使張波滿足自己願望，追求二人「在一起」的目的，並非其所辯稱的是為了逼迫張波離開自己，又將張波是否實施殺人行為作為證明是否愛自己的表現。

法院查明，葉誠塵曾用菜刀砍過張波，又要求對方自殘，否則她就割腕。證人證言顯示，葉誠塵曾用煙灰缸打傷張波頭部。張波在庭審時稱，作案當天，葉誠塵割腕逼迫他，但女方稱割腕是為了讓張波知難而退離開自己。

法院審查發現，兩名被告案發時一直用微信錄像聊天，案發後均刪除各自手機中微信內容，導致無法恢復影片內容。雖有證據證明葉誠塵左手腕有兩條橫行的陳舊划痕，但根據現有證據，無法確定划痕形成時間。因此，法院認為葉誠塵案發時以割腕自殺相威脅的證據尚未達到確實、充分的證明標準，對此不予認定。