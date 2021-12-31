港識深事｜77架「迷你」巴士上線　僅9座位空調具暖風功能

深圳一批巴士新車近日逐步上線營運，與以往不同的是，其為目前深圳最小的巴士，長寬高分別為6005*2060*2885mm，軸距4280mm。不過麻雀雖小，五臟俱全，除乘客區配有9個座位外，新車還配備了許多安全和人性化配置。



目前新車一共有77架，已於234線、235線、M460線、108線營運。據介紹，該巴士採用了氣囊複合懸架，結合了空氣懸架車型和板簧懸架車型的性能特點，既有前者的舒適性，也有後者的可靠性；玻璃採用大面積視窗設計，整車玻璃透光區域面積達15.6m，為車上人員提供良好的視野。

新車採用了低入口設計，並配有手動輪椅板和輪椅區，能夠實現無障礙上車，並採用一體化不落地扶手，減少地面障礙。乘客區9個座位全部採用半軟座座椅，相比常規的塑料硬座更舒適，而座椅附近和輪椅區均配有USB充電口。

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而乘客可手動調節冷氣出風口開關，最後一排座位還可調整出風口角度，乘客可根據自身情況調節，避免過冷或者過熱。值得一提的是，新車配備了自動冷熱空調，設定好溫度後，系統可自動調節風量，同時具備暖風功能。另還配有電動調節後視鏡功能、低速行車和轉彎語音提醒功能及360°全景環視系統等，無論司機還是乘客皆有更好的駕乘體驗及安全保障。

此外，與現時深圳巴士普遍採用的滷素大燈不同，新車採用遠近光一體式LED大燈，能有更好的照明效果，同時投幣箱和刷卡機的位置也不同，當中投幣箱為小型投幣箱，刷卡機則安裝在司機身後的屏幕旁。