張信哲遭舉報代言境外賭博網站　發聲明指合約已終止、將深刻檢討

近日有大陸網民聲稱實名舉報台灣歌手「情歌王子」張信哲，指張為一個境外賭博網站代言，並且有在中國推廣，「公開挑戰公安部零容忍底線」。

對此，張信哲的經紀公司「潮水音樂」發聲明強調，合約在今年3月已到期；晚間近7點，張信哲本人也針對此事發聲明，強調合約僅限菲律賓，且符合當地法律，現已終止，又表示自己會深刻檢討。



「潮水音樂」聲明中稱，2020年3月該公司受歐寶娛樂之邀約，安排張信哲於台北簽訂了歐寶娛樂限於菲律賓的形象代言合約，後者主要業務為文化、娛樂、體育等產業。基於藝人為公眾人物，潮水娛樂多年来皆嚴格把關各式商業演出及代言，且在絕無違反法律的原則下進行合作。

聲明指，是次合作絕無在合約上承諾並安排張信哲在中國大陸等地區進行任何宣傳素材拍插及宣傳活動。2021年3月，為期一年的合約到期時，兩公司即中止一切代言合作。

張信哲在稍後的個人聲明中表示，2020年3月，其經紀公司潮水音樂有限公司（台灣）與某娛樂公司菲律賓公司簽署了文化娛樂代言合約。此合約符合當地法律，也僅限於合約期間在當地使用，2021年3月已與對方終止一切合作。但在近日，代言之事不斷被不實描述放大，嚴重誤導大眾並造成負面輿論和公共資源的浪費，令其深感困擾。

他表示，其同時深刻反思檢討自己，身為公眾熟知的歌手，守法只是底線，在道德層面更需做出表率，謹言慎行，以身作則。在此，對這個事件給公眾造成的不良影響，他表示深深的歉意。

張信哲說，入行30餘年，其一直全心投入音樂工作，用聲音傳遞愛與正能量。希望事件早日結束，大家關注焦點回到音樂上，並更為嚴謹地對待每一件事。我也會把修德修藝，满足社會期待作為今後行為標準。

一名內地網民實名舉報張信哲。（影片截圖）

據此前報道，實名舉報張信哲的內地網民，在鏡頭前展示自己的身份證，聲稱張信哲是「嚴重劣跡藝人」，指控張信哲在中國到處「走穴」（私人演出活動）、上節目、開演唱會賺錢，「背地裡還要幫助境外網絡信息犯罪活動做推廣」。其稱共被詐騙損失150萬元（人民幣．下同），「和因是張信哲所代言的不無關係，首先在感覺上就會給人一種正規有保障的信任」。

事件中涉及的「境外賭博網站」，是一個名為「歐寶娛樂」的知名博彩公司，註冊於英屬維爾京群島，並在英國、歐洲、菲律賓擁有合法牌照。歐寶娛樂主打體育領域，在2019-2020賽季是西甲華倫西亞足球會的官方贊助商，現時更為意甲豪門祖雲達斯的官方區域合作伙伴。據歐寶娛樂發布的新聞稿指，張信哲是在2020年簽約成為品牌獨家代言人。

內地傳媒報道指，事件引起不少關注，有不少內地網民聲稱要抵制張信哲及其作品。其中上海東方衛視跨年晚會有邀請張信哲作為演出嘉賓之一，亦因此惹來投訴、抵制，被批「代言網賭的張信哲你們也請」，又指張信哲的代言涉嫌犯罪，其參加跨年晚會亮相電視機前，是對全國觀眾的侮辱。