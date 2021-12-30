歐陽震華抖音賀聖誕節遭圍攻　發微博回應：我問心無愧

聖誕節不少藝人都有發文慶祝，近年在內地發展的港星歐陽震華（Bobby）也拍攝抖音慶賀節日，結果遭到內地網民圍攻，指他作為中國人不該過洋節。他當時逐一以雙手合十的表親符號回應網民，似是道歉。



及至28日（周二），歐陽震華在微博疑似回應風波：「多謝各位粉絲對我的理解和支持」、「我只想多說一句，我問心無愧」。而官媒環球網也為他解圍，發文稱聖誕節是香港的公眾假期，又指歐陽震華近年來曾多次發表愛國微博。



歐陽震華25日戴上聖誕帽、手拿聖誕禮物拍攝抖音，同時唱著聖誕歌，結果引來近2萬條責罵他的留言。有網民質問他：「你沒有看過長津湖電影嗎？看過就不再有聖誕節了，這天是12月25號」、「這個節日可以免過」、「我們要過好自己的節日，做優秀文化的踐行者和傳承者」，而歐陽震華則逐一回覆了雙手合十的表情符號，似是表示歉意。

12月28日凌晨，歐陽震華連發兩條微博，疑似對慶祝聖誕節的爭議作出回應。他稱：「多謝各位粉絲們的諒解及支持」、「我只想多說一句，我問心無愧」。

今年60歲的歐陽震華，1982年考入無線第11期藝員訓練班，畢業後簽約TVB，曾主演《醉打金枝》《洗冤錄》《金裝四大才子》《法證先鋒》《陀槍師姐》等劇，憑藉幽默風趣的形象深入人心，多次獲得TVB萬千星輝賀台慶「年度我最喜愛的電視角色」和「年度我最喜愛的男主角」。2010年，歐陽震華開始赴內地發展。

歐陽震華回應：我問心無愧。（微博截圖）

官媒《環球網》報道指，查詢香港特區政府網站，2021年公眾假期中就包括12月25日的聖誕節。報道引述網民表示，聖誕節在香港是法定假日，因此沒必要苛責歐陽震華。報道又稱歐陽震華近年來「多次在微博發文，表達愛國之情」。