天降1億？貴州男成「短命富翁」　1小時後帳戶連同原來存款慘歸零

一覺醒來躍升成億萬富翁？日前，大陸一名男子打開股票APP後被嚇得目瞪口呆，只見原先僅有人民幣6580元的帳戶突然「大進帳」，自己竟然成為擁有1億人民幣的大土豪，令他又驚又喜。然而，「錢如流水」來的快去得也快，才經過一小時的時間，男子的帳戶慘遭「強制清零」，不僅空降的1億人民幣沒了，就連原本的6580元人民幣也不翼而飛。



根據《央視財經》報導，事件發生在大陸貴州省的貴陽市，本月25日下午2點時，龍姓男子打開了自己的股票投資APP「長江e號」，卻發現他的帳戶突然被「大灌水」，資產整整多了人民幣1億元，讓他相當詫異。龍男表示，自己平常有在炒股，但帳戶裡突然多了這麼多錢，一定不是自己的。

▼▼▼點擊即睇點解會咁？▼▼▼

+ 5

財神爺突然降臨讓龍男又驚又喜，身為朋友的歐先生也共享這份喜悅，他興奮地建議「我們現在有1億了，可以拍個照發給朋友們看」，還笑稱「這幾分鐘，你是一個億萬富翁」。

然而，無心的一句話卻一語成讖，龍男果真成了「幾分鐘的有錢人」。當天下午3點，龍男再度打開APP卻發現網路異常，自己的帳戶竟被「清零」，不僅天降的1億人民幣沒了，就連原先存的人民幣6580元也憑空消失。

一日兩驚喜把龍男嚇得神智慌亂，他眼神空洞地向記者表示「（帳戶）現在沒錢了，全部變成零了」。隨後，他們也趕緊打電話反應異狀，客服人員卻一派輕鬆地表示，這是正常的系統測試，由於周末開帳戶的人較少，所以證券所與交易公司都會選在這時段進行測試，而帳戶將於下周一恢復正常。

延伸閱讀：英國漢戶口突增110萬 銀行稱是遺產 買樓後才被告知殘酷真相▼▼▼

+ 4

離奇的經過也讓大陸網友嘖嘖稱奇，「人生大起大落」、「在笑死和嚇死之間徘徊」、「這輩子做過一次億萬富翁」，也有人笑稱「我都不想要你的1億了，你居然還貪圖我的6千塊？」、「1億沒到手，還被捲走6千塊，讓本不富裕的家庭雪上加霜」，部分網友則提出質疑，「好聽點就是調整，不好聽點就是工作失誤」、「這算是啥技術啊？心理測試技術嗎」。

延伸閱讀：

影／把魚缸當泳池？！超狂媽穿洋裝潛入撈魚

公司玩交換禮物！男同事稱忘了帶盼一起吃飯 她：難道想追我

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】