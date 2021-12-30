長榮海運年終獎金發放　有員工收40個月糧：沒看過一次入這麼多錢

長榮海運（2603）超豪氣，公司賺錢全面犒賞員工，今天早上許多長榮海運的員工嗨翻了，看到了史上從沒有看到的數字，答案是有人領到「40個月」年終。



全球貨櫃輪運價飆漲，長榮海運前三季獲利已經突破1500億台幣（約港幣422億），今天員工嗨到最高點，40個月的年終，不只是羨慕，而是開心的不得了。

長榮海運今天年終獎金正式入帳，不是外界所猜的10個月、也不是20個月，答案是「40個月」，不少員工一早看到戶頭，第一個反應就是「從來沒看到這麼多錢」，長榮海運業績寫下傳奇，員工的年終獎金也寫下奇蹟。

疫情讓許多行業倒地不起，但海運業肯定是特例。以業界龍頭長榮海運為例，前3季稅後盈餘已達1582.79億台幣（約港幣446億），第4季運價毫無回頭跡象，全年要賺破2000億台幣（約港幣563億）不成問題。今年到底發多少錢，早就是各界焦點。

長榮集團向來是元旦前一個營業日「發錢」，不少員工昨晚就等著年終入帳，今早一看到年終獎金確定金額進帳，直呼「是不是看錯了」，以底薪6萬台幣（約港幣16895）來計，一口氣就進帳超過200萬台幣（約港幣56萬3千），大叫「天啊！沒看過一次入這麼多錢」，已非超爽能形容。

長榮：依據2大指標核發

【中央社／台北30日電】長榮海運受惠於今年獲利大爆發，外傳今天發給員工最高40個月新台幣200萬元（約港幣56萬3千）年終獎金，長榮強調年終獎金一向依營運績效及員工個人表現核發。

今年運價上漲帶動貨櫃三雄營運暢旺，長榮累計前3季稅後盈餘為1582.79億台幣，EPS高達30.27台幣（約港幣8.5235)，大賺千億也讓外界預期，今年長榮員工年終獎金有望加碼，比去年10個月更好。

媒體報導，今天一早許多員工去刷存摺，發現公司給出超高獎金，甚至有人拿到40個月200萬台幣（約港幣56萬3千）；對此，長榮，只說每個人狀況不同，依績效核發。

展望長榮營運，長榮海運總經理謝惠全日前在台灣證券交易所重大訊息記者會受訪時表示，由於運價上漲，第4季淡季不淡，許多海運業者第4季業績，或許比第3季旺季還旺。

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