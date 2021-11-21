日男收入低卻有1億日圓存款　物慾極低仍用經典Nokia手機嚇呆網民

許多普通上班族的夢想是希望能存錢致富，對此日本綜藝節目找到一名領着一般薪水的男子，但他存款竟然高達1億日圓（約683萬港元），他透露自己沒有特別節省，日常飲食也都正常，當他曝光自己的存錢秘訣時，讓所有人聽完驚呆。



日本綜藝節目《新！生活好吃驚》日前找來該名普通上班族，他領的薪水一般，雖然有結婚但目前一個人住，他透露自己用錢沒有非常節儉，不過男子物慾極低，身上的衣服已經穿了10幾年，因為覺得還能穿，所以沒有特別買，而鞋櫃的鞋應有盡有，不過其中一雙已經穿了30年，原因是非常喜歡，另外他還拿着2007年販售的NOKIA的經典款手機。

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接着劇組到男子家中，是一間3房2廳的房子，裝潢及家具配件也都乾淨整齊，但他的冰箱打開卻空空如也，男子回應為了不買過多的食材導致腐壞，他都只買當天要吃的量，減少浪費的機會；他再說，這間房的房貸已全數繳清，除了房子還有1億日圓存款，現在已經不工作了，大多數都在當義工或是旅遊。

最後男子表示，過去自己年收入約450萬日圓（約30.8萬港元），扣掉一年的生活費120萬日圓（約8.2萬元港幣），一年能存330萬日圓（約22.6萬元港幣），就這樣持續了33年，累積1億日圓；不少網友看完驚呆，紛紛留言「渾然天成的低物慾哲學，不簡單」、「了不起的人，超級崇拜這種生活態度的人，低慾低污染」、「愛物惜物，無過份追求物質生活，欽佩」、「這不是為了省而省，而是他知道自己要的是什麼」。

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