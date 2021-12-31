新冠肺炎｜內地昨增166宗本土病例　西安佔161連續第6天破百

據國家衛健委通報，內地昨日（30日）新增195宗新冠肺炎確診病例，當中本土病例佔166宗，僅西安一市就佔161宗，這是西安市連續第6天確診病例超100宗。截至目前，西安本輪疫情確診病例數已達1278宗。



新增本土病例中，包括陝西165宗，其中西安市161宗、咸陽市2宗、延安市2宗；山西1宗，在運城市，含1宗由無症狀感染者轉為確診病例（在山西）。另有29宗境外輸入病例，包括上海9宗，天津4宗，廣東3宗，廣西3宗，四川3宗，湖南2宗，雲南2宗，遼寧1宗，浙江1宗，福建1宗，含3宗由無症狀感染者轉為確診病例，包括天津1宗，廣東1宗，四川1宗。昨日無新增死亡病例，新增1宗疑似病例，為上海的境外輸入病例。

目前境外輸入有779宗（核減1宗）確診病例，包括4宗重症病例，現有2宗疑似病例。累計11083宗（核減1宗）確診病例，累計10304宗治愈出院病例，無死亡病例。截至昨晚24時，各地現有2714宗（核減2宗）確診病例，包括15宗重症病例，累計94733宗治愈出院病例，累計4636宗死亡病例，累計102083宗（核減2宗）確診病例，現有2宗疑似病例。累計追蹤到1420758宗密切接觸者，尚有46232宗密切接觸者在醫學觀察。

此外，各地報告新增29宗無症狀感染者，均為境外輸入；當日4宗轉為確診病例，包括3宗境外輸入；當日20宗解除醫學觀察，包括19宗境外輸入；尚有512宗無症狀感染者在醫學觀察，包括484宗境外輸入。

成都馳援的蔬菜緊張裝車，送往本土疫情暴發的西安助抗擊疫情。（中新網）

而在昨晚，四川成都馳援的200噸蔬菜緊張裝車，送往本土疫情暴發的西安助抗擊疫情，預計今日（31日）中午12時抵達。同時，四川電力派出首批跨省支援供電保障隊伍、國網四川省電力公司19名保電人員攜帶5台發電車、1台搶修車、2輛物資保障車奔赴西安支援。