東莞少女用餐喉嚨感異物欲「扣喉」　竟誤吞17厘米長匙羹

廣東東莞18歲李姓少女，近日吃麻辣燙後感到喉嚨有異物，於是自行「扣喉」，未料竟將長達17厘米的匙羹吞下。醫生檢查後，最終以胃鏡為她取出異物。



李女吞下匙羹到醫院求診，並接受胃鏡檢查，但因匙羹體積太大無法取出。隨後，她感到胃部隱隱作痛，輾轉下到石碣醫院求醫。

腹部X光檢查顯示，李女胃中的匙羹長達17厘米，若不取出可能會出現消化道梗阻、出血和穿孔等併發症。該院消化內鏡科室主任黃曉春醫生診斷後，決定以胃鏡取出異物。

李女接受無痛麻醉後，醫生通過胃鏡看到匙羹橫跨在其胃體至十二指腸球部。起初，醫生先用異物鉗鉗夾異物，但因匙羹太大無法夾住，於是改用圈套器。經過不斷地調整圈套的方向，歷經40分鐘，醫生終於套住合適位置，順着胃食管縱軸緩緩取出匙羹。

醫生提醒，誤吞異物後應儘早明確診斷，及時取除異物。雖然內鏡下處理消化道異物具有創傷小、併發症少、恢復快、費用低等優點，兼具診斷和治療的雙重價值，但手術有風險，市民應以預防為基礎，緊記誤吞異物後切忌自行吞服飯糰、饅頭、韭菜等食物，切忌自行吞醋、「扣喉」，以免加重損傷，增加手術難度。