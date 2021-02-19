河南童誤吞兩枚硬幣逾年體內腐蝕　疑與過年食餃子習俗有關

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-02-19 20:04

農曆新年期間在餃子中包硬幣的傳統習俗，在內地北方地區特別流行。餃子中有一枚硬幣代表吉祥如意、財源滾滾，對於吃到的人亦都表示一種祝福。 但是，有些人吃到包有硬幣的餃子就未必是一種福分。河南新鄉一名11歲男童，於去年春節吞下兩個包有硬幣的餃子後未有發覺，近日男童感到身體不適，到醫院做檢查，最終將硬幣取出。

近日，河南新鄉的11歲男童開始發低燒，並伴有肚子疼痛、嘔吐等症狀。在當地醫院做了相關檢查後發現異常。新鄉醫學院第一附屬醫院兒科醫師趙德安介紹指，「我們做例行的一個局部的檢查，發現在第四第五椎間盤這個左側有一個圓形的異物存在，就推測是一枚圓形的硬幣。在胃鏡下就發現在胃內有兩枚硬幣，其中一枚上面的字跡完全鏽跡斑斑，沒發現任何一個清晰的字樣，而且有分層的改變」。

做過相關檢查之後，兩枚硬幣從男童的體內取出。由於硬幣在男童的體內存在有近一年的時間，已經被胃酸嚴重腐蝕。「在胃鏡下我們發現這些硬幣周圍的組織發生了糜爛發紅，甚至有乾裂的情況，從這個胃鏡下這個硬幣目前存在這個情況來看，推測這個遺物在胃裡存的時間非常長」。

經過一番詢問，才得知男童的祖母於去年春節期間，在餃子內包有硬幣，被男童無意吃到體內。目前，男童的身體已無大礙，正在家中休息。

對此，醫生呼籲，過年包餃子是一件很有意義的事情，但若家中有孩子或者老人，為避免造成不必要的傷害，應盡量改掉這個習慣。

事件在網絡上還引起評論：

「那麼吃餃子不嚼的嗎」。 「吃出的硬幣數量不對不查的嗎」。 「孩子一直肚子不舒服出現問題，家長就沒覺得不對勁嗎？拖了一年」。 「看來吃到硬幣餃子並不一定是好運啊」。 「都不嫌髒麼」。 「圖吉利的可以包糖」。

事實上，在內地北方大部分地區，農曆新年期間在餃子中包硬幣的習俗流傳已久。包餃子的時候，將硬幣放在一個或者幾個餃子裡面，吃到的人，預示在新的一年中會有財源廣進的好運。據了解，這是來自於農耕文明時，勞動者對於新的一年財富的美好祈願。

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