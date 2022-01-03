「三隻松鼠」陷瞇瞇眼辱華風波後再出事　用少先隊做廣告被指違法

中國網絡零食品牌三隻松鼠早前陷入「辱華」風波，其一則廣告中選用了瞇瞇眼模特兒，被指有刻意醜化中國人的嫌疑，三隻松鼠也緊急發布聲明，稱深表歉意。

近日三隻松鼠再次因營銷海報引發爭議，其3年前發布的廣告圖有少年先鋒隊隊員佩戴紅領巾的形象，被指涉嫌違法。



《紅星新聞》2日報道指， 在2019年愚人節前夕，三隻松鼠與網易新聞推出了名為「331補腦節」的宣傳活動，並推出「三隻松鼠堅果急救包」等產品。在該項商品推廣中，可見兩張印有「三隻松鼠331補腦節」的海報中，有少先隊員佩戴紅領巾，手裡捧著「5年防騙，3年補腦」的零食大禮包。

有網友指出，按照規定，不能把少先隊的相關信息用於廣告。陝西恆達律師事務所高級合夥人、知名公益律師趙良善解釋，根據規定，少先隊隊旗、隊徽和紅領巾、隊幹部標誌及其圖案不得用於商標、商業廣告以及商業活動。趙良善說：「三隻松鼠利用少先隊員及其佩戴的紅領巾做營銷海報，很明顯違反了該規定。」

另外，上海大邦律師事務所律師游雲庭又表示，這些海報還違反了廣告法的規定。他解釋：「屬於利用和中小學生有關的物品做廣告，可能面臨的處罰是10~20萬元（人民幣，下同）的罰款，如果情節嚴重的可能處20萬元到100萬元的罰款。」

據早前報道，在上月26日，三隻松鼠一則2019年的廣告被翻出引發熱議。網友認為該廣告特意選用瞇瞇眼模特兒，有刻意醜化中國人的嫌疑，且廣告宣傳語「XX大法好」也有不妥之處。「三隻松鼠模特」話題並登上微博熱搜，引起討論。其後三隻松鼠緊急道歉，提到該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化。

廣告模特兒菜孃孃隨後在微博回應，指出自己並沒有故意要去營造辱華形象，自己身為一個專業模特兒，做的僅是按照商家的要求拍出商家要的東西。她寫道，「我不知道我怎麼就給辱華扯上了關係，關於網上的評論我很無奈，我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力，我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」