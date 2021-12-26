網紅零食「三隻松鼠」選用瞇瞇眼模特　網民批辱華品牌緊急致歉

近日，中國網絡零食品牌三隻松鼠2019年的一則廣告被翻出引發熱議。內地網民認為廣告中的模特瞇瞇眼，有刻意醜化中國人的嫌疑，且廣告宣傳語「XX大法好」也有不妥之處。12月26日，針對外界質疑，三隻松鼠發布聲明，稱深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換。



綜合媒體12月26日報道，近日，三隻松鼠一則2019年的廣告引起熱議。「三隻松鼠 模特」話題並登上微博熱搜，引起討論。有網友認為該廣告特意選用瞇瞇眼模特兒，有辱華嫌疑。

內地網民指出，三隻松鼠廣告中用帶有偉人頭像的茶杯等餐具在廣告法中是禁止的，另有網友認為，三隻松鼠「XX大法好」廣告宣傳語也有疑慮。不過，也有不同觀點指出，這是三隻松鼠2019年的廣告，選在敏感日期被炒作起話題，是一些人別有用心，並指部分人「沒腦子，假愛國」。

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針對外界質疑，三隻松鼠方面隨後發表聲明稱，該產品於2019年10月上線，該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化。

針對網友反饋模特妝容不符合大眾審美並由此產生不適感，三隻松鼠深表歉意，並第一時間已進行頁面的替換，且已安排排查公司其他產品頁面，杜絕類似情況產生。