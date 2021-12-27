瞇瞇眼被指辱華遭網暴　「三隻松鼠」模特：眼睛小不配做中國人？

中國網絡零食品牌三隻松鼠2019年的一則廣告被翻出引發熱議。內地網民認為廣告中的模特瞇瞇眼，有刻意醜化中國人的嫌疑，三隻松鼠也緊急發布聲明，稱深表歉意。



而拍攝該廣告的模特菜孃孃則透過微博回應，強調沒有營造辱華形象，她提到自己確實就是長這個樣子，自己只是一個普通的打工人，「我眼睛小就不配做中國人了？」，希望網民不要再對她人身攻擊。



12月26日，三隻松鼠一則2019年的廣告被翻出引發熱議。網友認為該廣告特意選用瞇瞇眼模特兒，有刻意醜化中國人的嫌疑，且廣告宣傳語「XX大法好」也有不妥之處。「三隻松鼠模特」話題並登上微博熱搜，引起討論。後三隻松鼠緊急道歉，提到該頁面中模特為中國人，其妝容均基於其個人特徵打造，無刻意醜化。

廣告模特兒菜孃孃隨後在微博回應，指出自己並沒有故意要去營造辱華形象，自己身為一個專業模特兒，做的僅是按照商家的要求拍出商家要的東西。她寫道，「我不知道我怎麼就給辱華扯上了關係，關於網上的評論我很無奈，我不知道我做錯了什麼要遭受這種網路暴力，我只是一個普通的打工人，完成我自己的工作。我眼睛小就不配做中國人了？」

她提到，長相是父母給的，可能每個人審美不一樣，「也許有些朋友欣賞不了我這種類型，但是也大可不必這樣來攻擊我，蘿蔔白菜各有所愛」。菜孃孃寫道，「我眼睛就是這樣，甚至生活中比這還細小。那是不是說長這樣了就不該選擇模特這個職業？長這樣了出生那天就在辱華了？那是不是也可以告你歧視了？」

菜孃孃提到，網民在罵她的長相，都沒有考量到她的職業是模特。「我靠這個吃飯，在這個互聯網時代，我希望大家可以善良一點，你們的節奏帶的很好，我眼睛小就不該是中國人？我招誰惹誰了？」他提到，自己依然熱愛模特事業，也不會因為這件事而改變自己的性格和樂觀的態度和長相去迎合市場。因為每一個人都有屬於自己的魅力。

最後菜孃孃提到，自己不是什麼超模，希望網友不要再私訊她人身攻擊，否則將要採取法律行動。她表示，自己不是什麼公眾人物，「只是一個熱愛自己祖國、遵紀守法的中國公民」。菜孃孃也強調，「愛國我舉雙手贊成！但事事都要上綱上線，那這就是一種病態了！大家做一個心態健康的線民吧。」