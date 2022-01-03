長沙小區6歲仔「頭頂突爆炸」倒地　警方證有頑童高空拋下這物品

湖南長沙一名6歲男童凡凡日前回家時，在小區大樓門外突然應聲倒地，隨後血流不止。當地警方調閱閉路電視畫面，發現原來30樓有一名11歲頑童，從高空拋下石頭，石頭砸中凡凡頭頂的玻璃棚導致「爆炸」，令他被玻璃刺傷頭部。



據《湖南都市頻道》報道，事發時凡凡正與媽媽回家，走到大樓門口時，頭頂的玻璃棚突然炸裂，飛濺的玻璃碎片將凡凡的頭部劃出一道長約5厘米的傷口，頓時血流不止。在物業和鄰居的幫助下，凡凡被立即送往醫院救治。上周六（1日）上午，炸裂的玻璃頂棚已被物管用木板臨時代替，玻璃碎塊已被全部清走。

對於這次意外，6歲的凡凡只記得自己是被砸倒的。小區物管則稱，玻璃頂棚並非自然炸裂。當地警員到現場調查發現，玻璃棚是一名「熊孩子」從30樓扔下石頭砸碎。

背石頭搭電梯上30樓 肇事者：「不想背下來」才拋下

閉路電視顯示，事發當日中午，有3名兒童背著石頭乘坐電梯上到30樓，其中一名11歲男童報稱因為「不想再將石頭背下來」而將石頭從30樓的窗戶拋下，砸碎單元口的玻璃頂棚，導致凡凡受傷。據悉，肇事男童的父母都在外地工作，其平時由祖母照看，目前其父母正趕回長沙，警方也已就此事立案調查。

對此有律師表示，根據內地《民法典》，從建築物或者其他高空拋擲物品，情節嚴重的，處一年以下有期徒刑、拘役或者管制，並處或者單處罰金。涉事小區業主也紛紛以此事作為警醒，提醒教育自己的孩子切勿高空拋物。