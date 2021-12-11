新冠疫苗｜內地82.5%人口接種　3至11歲兒童嚴重不良反應發生率低

據國家衛健委疾控局周六（11日）通報，內地已有11.62億人完成新冠疫苗全程接種。另一方面，據中國疾控中心介紹，3至11歲兒童接種新冠疫苗的嚴重不良反應發生率低於青少年和成人。



國家衛健委疾控局通報指，截至周五（10日）全國新冠病毒疫苗已完成全程接種11.62億人，覆蓋人口比例達82.5%，完成加強免疫接種1億2058萬人。

現時內地12歲以下的兒童已經開展了大規模的疫苗接種工作，中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶介紹，據截至本月3日新冠疫苗不良反應監測分析的結果，兒童不良反應總體發生情況比較平穩，沒有出現異常情況。報告上來的不良反應中，逾95%都屬於一般反應，此外還有一些異常反應、偶合反應、心因反應。在異常反應中，多屬過敏性皮疹。

王華慶又稱，在整個人群接種不良反應報告中，嚴重不良反應發生率低於百萬分之一，其中3至11歲兒童的嚴重不良反應發生率低於青少年和成人。後續要做好不良反應的監測和分析工作，保證預防接種工作的順利進行。