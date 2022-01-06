紐約中國留學生染Omicron：美政府不會告知如何隔離，痊癒靠自己

Omicron變種病毒肆虐全球，美國再成為疫情重災區，日增過百萬宗確診個案，其中更不乏中國留學生。
有在紐約的中國留學生表示，自己身邊每日都有人曬出核酸陽性證明，自己亦不幸「中招」，惟美國政府並不會告知確診者如何隔離、如何服藥等相關訊息，「痊癒全靠自己」。
據《紅星新聞》報道，不少在紐約的中國留學生自去年聖誕節開始，在社交平台中分享自己確診新冠肺炎的消息，留學生程雨菲就是其中之一。程雨菲說，美國最近徹底淪陷了，特別是紐約，「每天（微信）朋友圈都是陽陽陽（性），我很不幸也中招了。但我身邊得新冠的朋友們都不會很快跟家里說，因為說了家長也只能幹著急。」
談及自己受感染的經歷，程雨菲說到，去年12月21日她與一名有症狀的朋友相約去戲院、逛街、吃飯等，「她那時也不知道自己感染了，就是感到喉嚨不舒服，起初我們都以為就是簡單喉嚨發炎。」
未料，程雨菲兩日後亦出現喉嚨不舒服等症狀，並進行核酸檢測。去年12月27日她得知自己與朋友均為陽性，便開始自行居家隔離。程雨菲說，在獲得核酸報告後，並未有政府或者醫護人員告知如何隔離、如何服藥等方面的要求，只能自己在網絡查閱經驗以及向學醫的朋友求助，「每個人身體素質不一樣，就等它自己慢慢好了。」
居家隔離期間，程雨菲表示自己主要是服用了一些治療感冒的中成藥及潤喉糖，「一定要多喝水，不停地喝。」她表示，自己確診前已經接種4針新冠疫苗，所以症狀較為輕微，「大概十天自我檢測就陰性了，也沒有喪失味覺跟嗅覺，所以心情都還挺好。」
另有在紐約染疫的中國留學生顧傑（化名）指，自己去年12月30日晚上開始出現輕微症狀，然後發燒了兩天，等到今年1月3日收到到陽性結果時，自己已經痊癒了。
此外，至於美國疫情狀況如何，程雨菲說，現時紐約的疫情確實非常嚴重，感覺身邊人不是密接就是陽性，紐約所有政府或者醫院的檢測點都爆滿，幾乎至少要排隊一個小時以上。而面臨嚴峻的疫情，她透露，很多中國留學生已經打消回國過年甚至過暑假的念頭。