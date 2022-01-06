紐約中國留學生染Omicron：美政府不會告知如何隔離，痊癒靠自己

Omicron變種病毒肆虐全球，美國再成為疫情重災區，日增過百萬宗確診個案，其中更不乏中國留學生。

有在紐約的中國留學生表示，自己身邊每日都有人曬出核酸陽性證明，自己亦不幸「中招」，惟美國政府並不會告知確診者如何隔離、如何服藥等相關訊息，「痊癒全靠自己」。



在紐約的中國留學生程雨菲確診新冠肺炎。（紅星新聞）

據《紅星新聞》報道，不少在紐約的中國留學生自去年聖誕節開始，在社交平台中分享自己確診新冠肺炎的消息，留學生程雨菲就是其中之一。程雨菲說，美國最近徹底淪陷了，特別是紐約，「每天（微信）朋友圈都是陽陽陽（性），我很不幸也中招了。但我身邊得新冠的朋友們都不會很快跟家里說，因為說了家長也只能幹著急。」

談及自己受感染的經歷，程雨菲說到，去年12月21日她與一名有症狀的朋友相約去戲院、逛街、吃飯等，「她那時也不知道自己感染了，就是感到喉嚨不舒服，起初我們都以為就是簡單喉嚨發炎。」

程雨菲表示自己在確診後主要是服用了一些治療感冒的中成藥及潤喉糖。（紅星新聞）

未料，程雨菲兩日後亦出現喉嚨不舒服等症狀，並進行核酸檢測。去年12月27日她得知自己與朋友均為陽性，便開始自行居家隔離。程雨菲說，在獲得核酸報告後，並未有政府或者醫護人員告知如何隔離、如何服藥等方面的要求，只能自己在網絡查閱經驗以及向學醫的朋友求助，「每個人身體素質不一樣，就等它自己慢慢好了。」

居家隔離期間，程雨菲表示自己主要是服用了一些治療感冒的中成藥及潤喉糖，「一定要多喝水，不停地喝。」她表示，自己確診前已經接種4針新冠疫苗，所以症狀較為輕微，「大概十天自我檢測就陰性了，也沒有喪失味覺跟嗅覺，所以心情都還挺好。」

美國新冠肺炎疫情嚴峻，圖為1月5日，美國加州民眾排隊接受新冠病毒檢測。（AP）

另有在紐約染疫的中國留學生顧傑（化名）指，自己去年12月30日晚上開始出現輕微症狀，然後發燒了兩天，等到今年1月3日收到到陽性結果時，自己已經痊癒了。

此外，至於美國疫情狀況如何，程雨菲說，現時紐約的疫情確實非常嚴重，感覺身邊人不是密接就是陽性，紐約所有政府或者醫院的檢測點都爆滿，幾乎至少要排隊一個小時以上。而面臨嚴峻的疫情，她透露，很多中國留學生已經打消回國過年甚至過暑假的念頭。