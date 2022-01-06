曾在南非感染Omicron　江蘇男核酸轉陰留下嗅覺失靈等後遺症

去年4月，江蘇南通的郝先生被公司外派至南非約翰內斯堡，先後兩次染上新冠肺炎，而最近一次更涉及變種病毒Omicron。

上月底，郝先生的核酸檢測結果已轉為陰性，但病毒為他留下諸多後遺症，包括嗅覺失靈、肺活量驟減。目前，他仍然避免出門，在家自主隔離，並希望能夠早日回國與家人團聚，「希望2022年上半年可以有機會回國」。



郝先生在社交平台上紀錄自己感染Omicron的全過程。（快手）

據此前報道，去年11月29日，郝先生感到頭痛、嗜睡等身體不適症狀，並於次日確診感染Omicron。他表示，醫生只給了維生素和鋅片，「南非當地醫生的治療建議非常保守，他們沒有強制隔離的規定。醫生建議我回家自行隔離10天，多曬太陽、多休息」。從醫院回家的路上，他順路去超市購買大量糧食和水，開始自主隔離的生活。

郝先生憶述，他在家居隔離期間沒有吃任何西藥，只服用當地某中醫開的中藥，然後基本上每天「捂着被子睡大覺扛着」。 4天後，他的體溫恢復正常、狀態變好，雖然病情曾有反覆，但總體逐漸向好。

郝先生在家居隔離期間服用中藥。（微信＠四川中醫藥）

去年12月24日，郝先生的核酸檢測結果轉為陰性。雖然距離核酸轉陰已過了兩周，他仍然感覺部分身體機能尚未恢復，本次感染也留下了後遺症，「但這些是直觀的感覺，其他的等做全面體檢才能測出來， 其中最明顯的是嗅覺失靈」。

去年6月17日，郝先生在南非首次感染新冠病毒，核酸檢測結果轉為陰性後亦失去嗅覺，後來才慢慢恢復一部分，但仍未恢復到正常水平。第二次感染後，他的嗅覺再次失靈。

其次，郝先生的肺部功能受到影響，「肺活量不夠用，大概只有生病前的 1/3，跑步、游泳等劇烈的運動現在還不能做」。根據他在南非當地醫院的肺部CT照片顯示，其左右兩側肺部都蒙上白色陰影，「我認為肺部的陰影是兩次感染疊加的原因」。

此外，郝先生感覺自己比生病前更容易困乏，「一周有三四天，上午或下午突然覺得自己沒精神了，躺在床上或者沙發上，轉眼就睡着了，睡醒了以後會渴，找水喝」。他表示，目前自己仍在積極調理康復中，希望能夠盡早回國與家人團聚，正在積極關注回國的機票動態和領館通知。