KFC與POP MART合作公仔內地掀熱潮　炒價近12倍衍生「職業代吃」

內地肯德基（KFC）在新年伊始與「泡泡瑪特」（POP MART）合作，推出「買DIMOO家庭桶套餐送盲盒」活動，掀起一波熱潮。

內地傳媒報道，在二手交易平台上，原價69元一個的隱藏款「王牌炸雞」公仔，已經被炒到800元（人民幣．下同）一個。與此同時，為搶到盲盒，跨省跨區的「代吃」服務也在火熱進行，甚至出現「職業代吃」、「只要娃，不要雞」。



據介紹，肯德基的活動是自1月4日早上10時30分起，只要購買指定99元家庭桶套餐，即可隨機獲贈肯德基中國35周年「KFC × DIMOO」限定系列手辦一個，數量有限，先到先得。該系列盲盒共有6個常規款和1個隱藏款公仔，並且全國總共只限量發售263880個，故抽中隱藏款公仔的概率極低。

報道指出，在社交平台上，有一名手辦「玩家」為在搶購潮中見穎而出抽中隱藏款，竟一口氣豪花10494元，購買多達106份套餐。有受訪者坦言，雖然99元家庭桶套餐看似昂貴，但市面上一個DIMOO的盲盒就至少要69元。如今聯名後「僅賣」89元，變相是得到公仔還能吃炸雞，非常劃算，「買到就是賺到」。更何況，將公仔放上網出售，一般都是售價100元以上。

事實上，在二手交易平台上，常規款公仔最便宜的也要70元一個，其中根據熱度不同分開定價。例如，聖代款是125元，漢堡款、薯條款也要110元，其他款則是100元。稀缺的隱藏款最高更是已被炒到800元，比起市面上一般DIMOO公仔索價69元飆升近12倍。

報道又提到，除了炒賣外，熱潮亦衍生出另一個問題，就是事後食物的處理，故此「代吃」服務應運而生。「代吃」服務大致分為三種情況，一是雙方各自承擔一定套餐費，比例由協商而定，抽中的公仔則歸邀請「代吃」的一方。二是買家全款支付套餐費並取走公仔，食物全部交給代吃者。還有一部分的買方，會因應活動尚未覆蓋到自身所在城市，干脆花錢跨城找代吃，只為自己求得盲盒。

報道最後指出，此次肯德基與泡泡瑪特的聯名活動，諸如「黃牛搶購」、「倒賣盲盒」的種種質疑，已經引發不少網民的聲討。