品牌試用裝真假難辦仍充斥市場　深得年輕人歡心只因性價比極高？

每人的膚質各不相同，為了找到適合自己的護膚品、化妝品，不少人都會先用各個品牌的試用裝（Sample，內地俗稱小樣）。

近年來，愈來愈多人會通過網購、代購買試用裝，二手買賣平台上更有不少人轉賣試用裝。到底買賣試用裝如何成為新的零售業態？



品牌護膚品試用裝的性價比極高，吸引不少年輕人購買。

《中國青年報》報道，試用裝是品牌商家為了做新品推廣、吸引顧客嘗試體驗或促銷優惠而推出的產品，一般不會對外銷售，主要搭配正裝贈送。然而，市面上充斥大量品牌試用裝，消費者往往只需以幾十元的價格就能購買，性價比極高。

試用裝愛好者介紹，某大品牌的面霜正裝50毫升要價2000元（人民幣，下同），而一支5毫升的試用裝只需100元，「買10個小樣就是一個正裝量，便宜了不少」，甚至認為試用裝和正裝的內容都一樣，價格卻便宜一半，「明明有更划算的東西為什麼要買貴的？」。

除了價格便宜，試用裝亦為消費者提供「試錯」的機會，讓消費者先試用各類護膚品，使用感良好再購買正裝。同時，試用裝的小容量和便攜性亦是消費者購買的考量之一，「一個小樣就幾毫升，很快就能用完，不容易氧化，用完就扔，不佔地方。相比起大包裝，小樣的容量更適合年輕人」。

有商家看準試用裝的商機，開設門店或在網購平台上銷售試用裝。以網購平台天貓為例，旗下「U先」頻道每天都會限量推出不同品牌的試用裝，包含國內外各大品牌的護膚品、化妝品、日用品等，價格在幾元至幾十元不等。

商場乃至大街小巷同樣有不少專售試用裝的門店。在商場開店專售試用裝的店主介紹，她加盟的品牌在全國有上百個加盟商，經營者需要向品牌方繳納1萬元的保證金以保證不從其他渠道訂貨，每次訂貨的金額不可少於1萬元，而加盟的品牌方會從香港等地各個專櫃等渠道收取各類試用裝。

她表示，經營專售試用裝的生意，是因為見到大多女生出差時都需要便攜的護膚品，而加盟品牌一是為了保證貨源是正品，二是為了有持續穩定的供貨，「小樣都是專櫃配著正裝贈送的，數量有限，對於我們加盟商來說，並不是看顧客喜歡什麼賣什麼，而是看品牌方能給我們哪些小樣再去售賣」。

然而，不少試用裝的包裝簡單，也沒有註明成分，有不法分子會回收試用裝的包裝，再灌入假的產品。只要在某批發網站上搜索「小樣」，頁面就會出現大量化妝品工廠，各類香水試用裝低至每支1.5元，大品牌唇膏只需6.8元，並標明「招代理、一件代發」等字樣。

據介紹，市場上流通的試用裝一般來自專櫃或免稅店，一是品牌的售貨員以內購價購買正裝獲贈試用裝後將兩者分開售賣，或透過其他渠道售賣沒有贈送客戶的試用裝；另一種是代購會通過在專櫃、免稅店購買正品，獲得試用裝後再對外轉賣。值得注意的是，目前沒有品牌方授權「試用裝專賣店」售賣試用裝。