河南女因疫情隔離被困相親對象家中　網民笑言：天意安排一定要嫁

內地新冠肺炎疫情持續，陝西、河南、天津等多個地市實施防控措施，多個小區封閉。

河南鄭州的王女士，近日「相親」時意外被隔離在相親對象家中，至今已逗留6、7天。不少網民笑言，這是天意安排下不讓王女士離開，「看來，不嫁給別人也不行」。



王女士是河南鄭州人，今年28歲，平日都在廣州工作。她表示，早前有同學為她介紹了一名孫姓男子，「通過微信聊天，我覺得孫還可以，但我沒有決定嫁給他」。

王女士稱，孫男聊天時聲稱自己烹飪了得，希望能有機會讓他展示廚藝，於是雙方約定在1月3日到孫男家中見面，「其實我來孫家有兩個目的，一個是真正知道他的廚藝是否像他說的那麼好；另一個是看他廬山真面目，然後決定是否和他一起生活」。

當日，王女士吃完午餐後準備離開，結果被告知小區因疫情封閉，「我來的時候還好，吃了一頓飯就出不去社區了。社區保安告訴我，他們接到通知後，社區因突發疫情被封殺。就這樣，我又跟著孫回到了家」。

她表示，自己每天都可以睡到自然醒，雖然孫男不愛講話，但性格不錯，且廚藝非常好，「他的烹飪技巧真的很好，他每天做不同的飯菜，家務也做得好」。

網民睇法：

隔離期過後，會不會有帶滿月宴會的孩子結婚？



紅月老紅線還太硬嗎？硬著頭皮把你綁在一起，不能再猶豫了



都說疫情有很多缺點。可見疫情對一些人可能還是有好處的！



哈哈，月老的紅線是鋼筋做的嗎？把女人綁得這麼牢，看不結婚。



哈哈哈哈哈實在看不上咱結個拜也行



飯菜招待的不錯。如果沒有大問題就“從”了吧。這是緣分啊！

