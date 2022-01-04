「節油卡」釋放負氧離子慳油高達20%？　業界斥毫無科學根據

隨着國內經濟穩定發展，國民生活質量有所提升，愈來愈多人擁有私家車，帶攜汽車後裝市場（aftermarket installed products）的產業鏈日漸龐大。

近來，內地興起「節油卡」，聲稱只要貼在車上的指定位置，就能實現節省5%-20%汽油的效果。惟有業內人士稱，所謂的「節油卡」完全沒有任何科學原理依據。



節油卡公司負責人介紹，買家要將「節油卡」貼在空氣濾清器和進油管或油泵的位置才能慳油。（微博＠_Nathan先森）

《央視財經》報道，福建廈門某汽車節油卡公司負責人介紹，其出售的「節油卡」是由馬來西亞某公司研發，公司購買專利並在國內銷售。買家只要將「節油卡」貼在空氣濾清器和進油管或油泵的位置，每張卡就能釋放1萬多個負氧離子，負離子進入油管分解油分子，將大分子分解成小分子。

負責人表示，只要將「節油卡」用繩綁好固定在進油管，不需外加任何操作，就能實現省油效果，甚至可以提高車輛的空調功率及音響效果，「貼上去馬上能感覺到動力明顯提升，發動機聲音變小，提速更快」。

負責人介紹，節油卡每張售價298元（人民幣，下同），若車輛的排氣量是1L至1.9L要貼2張，2L至2.9L貼3張。若代理商提貨，節油卡每張80元，團隊提貨價格可降至每張60元。負責人稱，組建起微商團隊並採用「層壓式推銷」，只要人多就能夠賺大錢，「所以說利潤空間是很大，但是就是說銷售渠道很關鍵」。

除了「節油卡」，網購平台上都充斥不少聲稱能省油的產品，價格幾十元至幾百元不等，只需要將產品插入車輛的診斷系統（OBD）就能生效。

汽車信息服務平台汽車行業分析師王健指出，所謂的「節油卡」完全沒有任何科學原理依據，而要改變引擎控制單元（ECU），是需要使用專用ECU檢測軟件，僅通過OBD是無法實現省油效果，「如果真的有一些節油的產品，那主機廠（車廠）為什麼自己不在賣車的時候就把這個產品賣給你呢？」

事實上，「層壓式推銷」是通過劃分多個層級，讓每個層級的代理取貨價格不同，高級別代理依靠發展下級代理以獲得巨額收入，本質屬於傳銷。

北京市中聞（上海）律師事務所執行主任張玉峰介紹，在內地的法律體系中，「層壓式推銷」涉及到兩個層面，包括禁止傳銷條例中的傳銷行為，以及組織領導傳銷罪，若參與人數超過30人且層級超過三級以上，就有可能涉及刑事犯罪。