九合一HPV疫苗供不應求？　專家：拒盲目等待二合一疫苗同樣有效

目前，在國內批准上市的九合一HPV疫苗來自美國默克藥廠（Merck），由智飛生物獨家代理。然而，九合一HPV疫苗每年批簽發量僅數百萬支，一直處於供不應求的境況。

據此前報道，有黃牛黨看準HPV疫苗「一針難求」的商機，幫人在接種預約平台上搶疫苗，甚至走私港苗等。

惟有專家建議，接種HPV疫苗應盡早盡小，盲目等待九價疫苗是一種誤區。



《央視新聞》報道，據統計，80%以上女性一生至少感染過一次HPV，99%以上的子宮頸癌與HPV持續感染有關。在中國，子宮頸癌是第二大女性惡性腫瘤，每年新發病例約11萬宗。

世衛組織建議，9至14歲是HPV疫苗的最佳接種年齡，國家衛健委建議首要接種的目標人群是13至15歲的少女。目前，內地可供接種的HPV疫苗有二合一、四合一及九合一，但國內適齡女孩HPV疫苗接種率不足1%。

專家指出，二合一HPV疫苗有效對抗最常見的HPV16和HPV18病毒。（視覺中國）

據介紹，二合一HPV疫苗預防是HPV16和HPV18病毒；四合一HPV疫苗則在二合一的基礎上，增加對HPV6和HPV11病毒的預防。

中國醫學科學院北京協和醫學院群醫學及公衛學院教授喬友林稱，引起子宮頸癌的有十幾個病毒，但最常見的是，感染後有84.5%的機會引起子宮頸癌，「那麼接種二價（二合一）疫苗就保護到了。所以世衛組織跟所有國家建議，愈早愈小打愈好，不要等待」。

從2021年下半年以來，全國有多個省市逐步推行為適齡女性免費或補貼接種HPV疫苗。以廣東省為例，廣東省財政計劃2022-2024年新增約6億元用於HPV疫苗免費接種，今年起對具有廣東省學籍、9月起新入初中一年級且未接種過HPV疫苗的14周歲以下女生免費接種。