內地多省展HPV疫苗免費接種計劃　月經期可否打？男性也會感染？

近日，包括江蘇、山東、內蒙古、廣東等在內的多個省份，展開為適齡女性免費或補貼接種HPV疫苗（子宮頸癌疫苗）計劃。據了解，逾八成女性一生至少有過一次HPV感染，疫苗接種則為預防感染的有效方法。那麼，HPV疫苗與新冠疫苗應如何安排接種？男性是否需要接種？本文將為您梳理解答。



內地多省份展開為適齡女性免費或補貼接種HPV疫苗計劃。（央視新聞）

據《央視新聞》報道，世衛組織（WHO）倡議，9至14歲為女性接種HPV疫苗的最佳年齡，國家衛健委則根據中國國情建議為13至15歲女性進行HPV疫苗接種。目前，內地可以接種的HPV疫苗有二價、四價、九價三種（本港分別稱「二合一」、「四合一」、「九合一」），而「價」指的是疫苗針對的病毒亞型的種類數。二價與四價疫苗的適用年齡為9至45歲，九價疫苗的適用年齡為16至26歲。

那麼，處於月經期、哺乳期、妊娠期、備孕期的女性是否可以接種HPV疫苗？據了解，月經期女性可以正常接種任何一種HPV疫苗；哺乳期女性接種時需謹慎；妊娠期女性要避免接種；備孕期女性要最好避開備孕期，接種後避孕半年再備孕。此外，曾感染過HPV或有過宮頸癌病變的女性在治癒後可以接種HPV疫苗，且接種疫苗可減少疾病的復發率。

而對於內地大規模展開接種新冠疫苗的情況而言，HPV疫苗與新冠疫苗兩者並不互相影響免疫效果，但專家建議確保接種兩種疫苗要至少間隔兩周以上。

實際上，男性亦有感染HPV的可能，且男女可以互相傳播，但男性感染的致病性較女性輕微。因此，HPV並不是女性「專利」，男性亦有接種疫苗的必要，但男性目前還不能於內地進行接種。此外，男性可以接種的HPV疫苗只有四價和九價，因為四價和九價除了可以預防宮頸癌，還可以預防尖銳濕疣、肛門癌、口咽癌和其他一些不典型病變。

值得關注的是，內地HPV九價疫苗一針難求現況，或於明年得到緩解。對此，專家表示，HPV疫苗應盡早接種，但已上市的二價、四價、九價疫苗均可基本滿足適齡女性宮頸癌的預防需求，不建議因盲目等待九價疫苗而錯過最佳接種年齡，適齡女性可優先考慮接種二價疫苗。