天津疫情｜傳兩老人插隊做核酸還逼志願者下跪　警介入當事人回應

天津近期爆發本土新冠疫情更遇之際，北辰區組織全員核酸大篩，惟網傳一屋苑的兩名老人做核酸檢測時不但插隊兼無視勸阻，還自稱女兒是居委會主任，讓無計可施的志願者下跪磕頭才了事。事後，警方介入調查，稱具體情況不便對外公佈，並提醒市民不信謠不傳謠。而當事人亦回應事件，向外界詳述事發經過。



事發於周三（12日）的天和麗園小區，網傳片段顯示，一名身穿防護服的志願者跪在地上，向保安和一男一女解釋事情，隨後站起對另一邊幾名路人磕頭。在評論中，一名自稱是下跪防控人員的網民稱，他當時安排老幼病殘孕先做核酸，結果一對老人插隊，他不讓，遂受罵。兩老期間還稱女兒是居委會主任，不給他們做核酸，他們就不讓後面做。最終，該網民下跪磕頭了事。

片段傳出後隨後引發網民熱議，不少人批評兩名老人行為過分，認為志願者工作辛苦，不應刁難他們。但也有人質疑事件真相，希望等待後續發展。周四（13日），警方表示下跪事件屬實，但仍在調查具體原因，又指網上一些謠言不可信，提醒市民不信謠不傳謠。

同日，雙方當事人亦皆回應事件，其中下跪的高先生表示，按照第一輪全員核酸大篩的社區安排，兩老所在的樓棟需排號做核酸，而他負責該樓9至17樓的發號工作，惟住在1樓的兩老期間與他相遇，並表示希望他給個號他們。為免引起混亂，高先生拒絕他們的要求，雙方遂爆口角。

隨後第二輪核酸大篩時，高先生讓居民按10人一組排隊，並引導老、幼、病、殘、孕優先排成隊伍。由於前方剛好湊夠人數，高先生便安排兩老一家等待下一組，雙方為此再爆口角，其中一名情緒激動的老人表示，他在居委會工作的家人並不會如此維持秩序，而高先生感覺無計可施，當時氣在心頭的老人要他下跪道歉，為了趕快實現正常檢測並安撫老人，他就決定跪下，未料這一幕被居民拍下來。

天津市近期啟動第二輪全員核酸檢測工作。（新華社）

在另一方，67歲的當事人董阿姨表示，網絡所言與真相有出入，網民們的話讓他們感到委屈。她解釋，今年72歲的老伴患有肌無力、糖尿病、高血壓等，並持殘疾證，他們事前已曾向居委會報備，後者亦表示擬為他們上門採集樣本，只是檢測地點剛好在附近，為了不給別人麻煩，他們才兩次和孩子一同到現場採樣。

而第二次核酸檢測時，董阿姨讓年紀稍大的外孫攜全家身份證先去排隊，自己和腿肌無力的老伴以及2歲的外孫女則在後面，「我還得給孫女穿衣服」，詎料由於隊伍移動順暢，等他們到達，外孫已經進去測了，她便抱着孩子往前喊外孫。她強調，其實她並不是想插隊，也應該沒說過讓志願者下跪，對於網民們的指摘感到很大的心理壓力。

高先生亦承認自己當時經連續的忙碌，精神有些疲憊，故沒想太多，只是想盡快安撫對方情緒，如果再遇到類似情況，他不會選擇採用這種方式解決。目前，經靜心說明後，雙方已互相表示了理解。