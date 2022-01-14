江西一場「沒有新娘的婚禮」爆紅　深圳護士新娘堅守抗疫前線

1月13日，一段「線上婚禮」的影片在網絡走紅。在江西的婚禮現場，從婚禮儀式到喜宴舉行都不見新娘身影，只有新郎一個人接受親友的祝福，而新娘則是遠在深圳投入抗疫工作。



據了解，因深圳疫情爆發，在羅湖醫院集團蓮塘社區健康服務中心擔任護士的新娘王津只能臨時取消回江西的計劃，緊急投入抗疫前線，但由於婚宴時間早早就訂了，無法臨時改期。這對新人認為「隔空不隔愛」，仍透過視像的方式完成婚禮。



1月13日，原本是深圳羅湖醫院集團護士王津的婚禮，但她卻是從上午開始就開始挨家挨戶做核酸採樣工作，下午才有空和丈夫視像通話。電話另一端是遠在江西的婚禮現場，兩人透過視像，一起接受親友的祝福。

據《澎湃新聞》報道，95後新娘王津原本年1月6日晚上8點多收拾好行李，準備7日一早就坐高鐵回江西老家結婚，婚禮的日子早早訂好，王津更提前向領導請好假。但就在這晚，王津就接到護士長劉小蘭的電話，得知深圳羅湖有疫情傳出。

因為深圳爆發疫情，王津決定取消行程，並趕緊告知已經在江西籌備婚禮的丈夫陳聰和及其家人。王津透露，自己和丈夫平時也分隔兩地，丈夫在東莞工作，她在深圳，平日裡都是趁著工作間隙互相去對方的城市相聚，兩人相戀六年，已在去年9月領證。

對於自己不能參加婚禮，王津表示一開始心裡有點失落。但很快就「忙到沒有時間失落」。王津的丈夫陳聰則對她表示，雖然非常遺憾但也為她感到驕傲。王津76歲的嫲嫲則為了婚禮早早的就寫了祝福與準備致詞，後來嫲嫲將祝福與傳給孫女。

1月7日開始，王津就和蓮塘社區健康中心的其他同事一起，加入採樣的工作。連著好幾天，王津穿著防護服，挨家挨戶給每一戶居家隔離的人員採樣，一直忙到婚禮當天仍未鬆懈。王津也把喜糖提早分給同事，同事也特別錄了影片給她祝福。

王津表示，自己特別想和家裡人說，雖然他們身處各地，「但是隔空不隔愛，這場特殊的婚禮在我心裡也有特別的意義。」

據了解，深圳1月7日凌晨傳出新確診個案，截至1月12日，深圳此輪本土疫情共導致14例感染個案。