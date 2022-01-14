高薪餌誘網約車司機簽約　上海警方破詐騙集團拘190人涉額1500萬

上海有犯罪集團以高薪招聘司機為誘餌，讓受害者簽訂隱含「陷阱條款」的租車合約，刻意製造違約後強佔押金而非法獲利。

近日，上海市公安局在全市範圍內開展多次行動，至今已摧毀19個以上述詐騙手法行騙的犯罪集團，拘捕逾190人，繳獲涉案車輛、話術劇本、合約、電腦等作案工具，涉案金額超過1500萬元（人民幣，下同）。



《澎湃新聞》報道，去年10月，受害者張先生在網上看到一則高薪招聘「網約車司機」的信息，他前往應聘並與該公司簽訂租車協議、交租金和押金後成為網約車司機。幾天後，有人在司機聊天群組內反映，車輛還未到期就被公司強制收回，或駕駛車輛幾天後突然無法行駛、公司反饋要回收修理且不退租金和押金等問題。

11月4日，為避免車輛被強制收回，張先生索性在車內睡覺，卻發現有人鬼鬼祟祟靠近車輛，看到有人在車內才離開。翌日，他出車時發現有輛白色私家車一直尾隨自己，當他將車輛停泊在路邊時，白色車故意上前與其車輛發生碰擦。經查，肇事者承認是受汽車租賃公司老闆委託，故意碰擦張先生的私家車，欲以此作藉口回收車輛。

警方逐一回訪同類案件的報案人、核實案情後，發現該類警情有別於一般的合約糾紛，初步研判是一種新型詐騙犯罪手法，遂開展集中打擊行動，摧毀多個「套路租車」詐騙集團。

據介紹，「套路租車」詐騙集團會以「公司運作、簽訂合約」為偽裝，先在招聘網站、社交平台上發布高薪招聘司機的虛假廣告，吸引他人到公司面談應聘，並在面談時以「容易獲得高收入」，或各種理由催促受害者在未全面了解合約內容的情況下，匆忙簽約並繳納5000元至10000元不等的押金。

在簽約租車後，詐騙集團就會通過故意製造划痕、人為製造事故、安裝設備斷電收車、指責租車人未遵守用車規範、暗藏苛刻營運指標等方式刻意製造違約。受害者「違約」後，詐騙集團便會強行佔取合約明定的服務費、押金、租金等各類費用，以此非法牟利。