冷知識｜年終獎可追溯至東漢時期　文武百官除了獎金還可領實物？

年近歲晚，相信不少打工仔都期待公司派發「年終獎」，近期最轟動的可說是台灣長榮海運向員工派發年終獎金，有人最多收到40個月糧共計200萬元（新台幣，折合約56萬港元）。

惟受疫情影響，不少行業的業績、收入都銳減，今年是否有年終獎仍然是未知之數。

值得一提的是，原來在古代都有年終獎。難道年終獎是古已有之的傳統？古代與現代的年終獎相比又有何分別呢？



在東漢時期，臘月的重要性不亞於春節，皇帝會在寒冬臘月向文武百官發放金錢、實物等「年終獎」，又有「臘賜」的說法。

根據《漢官儀》記載，大將軍和三公（太尉、司徒、司空）都能領得20萬、牛肉200斤、粳米200斛，相當於他們年薪。按照官階逐次減少，特進和侯能領15萬，卿10萬，校尉5萬，尚書3萬等等。

隨着改朝換代，文武百官領取的「臘賜」多少都會有差異。在商品經濟發達的時代，老百姓也有機會得「年終獎」，以北宋時期為例，地主和掌櫃會在年底向僕役、伙計一些賞錢或禮物。

在東漢時期，大將軍和三公除了能領取獎金，更可領牛肉、粳米等食材。（視覺中國）

年終獎是約定俗成的慣例？

事實上，「臘賜」與現代年終獎的意義不盡相同，現時的年終獎其實是企業年終獎。1902 年聖誕節，美國投行摩根大通向每位員工額外發放一份全年工資，由於當時的企業只會向員工送火雞、手錶等禮物，因此摩根大通的舉動一時間成為焦點，不少企業更仿傚其做法向員工發放獎金。久而久之，企業向員工發年終獎就成為約定俗成的慣例。

在民國時期，部分企業也會向員工發放年終獎，例如鐵路管理部門規定員工服務一定年限，就可以拿到年終獎，「大抵服務滿六個月者給予全份，滿三個月者半份，未滿三個月及曾受懲戒處分者免給。但因歷年習慣，無論行車進款有無餘利，每年年終獎金均須付給，無款發付時竟須歸入欠薪之內，或發支付劵暫替」。

不少民族企業和外資企業也會發放年終獎，例如規定每年臘月要向工人發放額外一個月的工資，或根據職務高低向員工發放獎金。此外，大戶人家的佣人、商舖作坊的學徒，也會在年底收到一筆年終獎。

1946年，國民政府上海市社會局製訂了年終獎制度，規定企業經營原則上年底要向員工發放一個月的年終獎。不過，不少工廠企業都沒有按規辦事，加上常年戰爭社會經濟蕭條，很多企業都沒有發放年終獎，工人只能屢屢罷工抗議。

在民國時期，鐵路工人只要服務一定年限，就可以拿到年終獎。（中國第二歷史檔案館）

年終獎一度退出歷史舞台

新中國成立後，中央財政經濟委員會判定年終獎是一種「不完全合理的津貼制度」，國營企業實行按勞分配制度，使得民國時期的年終獎制度無法與之兼容，一度退出歷史舞台。

雖然沒有年終獎，但政府統籌建立了工人福利制度，為工人落實勞動保險、興建職工宿舍、提高醫療條件、交通補貼、食堂、家庭生活困難補助等。至於國營企業和國家機關工作以外的人員，國家通過「民政福利」的方式保障，農村則實行「五保」制度。

改革開放後，中國的所有制向公有制為主體、多種所有制經濟共同發展的基本經濟制度變化，年終獎制度也隨之復興。