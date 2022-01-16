湖北小學校長性侵多名學生判監15年　女子14年後舉報揭最小僅5歲

去年8月，一名25歲女子在微博實名舉報稱，她小時候遭到湖北省荊州公安縣一家小學的校長猥褻，而且有類似經歷的受害者眾多。

內媒《新京報》近日報道指，在該女子脫離魔掌14年後，法院一審以猥褻兒童罪判處涉事校長有期徒刑15年，庭審中共有9名受害者作出指控。



據《紅星新聞》早前報道，去年8月，25歲的江女士在微博上表示，她曾就讀湖北荊州公安縣毛家港鎮毛家港小學，並在時任該小學校長的梁某富家寄宿。在寄宿期間，梁某富曾對她多次實施猥褻行為。

她描述，從小學三年級到五年級，每周一到周五，她與多位學生寄住在梁某富家中，除了梁某富和學生，一同居住的還有梁某富的妻子。梁某富的家共有三個房間，一間男生住，一間女生住，還有一間是夫妻倆帶著年齡更小的孩子分床睡。

起初，她和另一位女生與梁某富睡在同一張床上。在三年級左右的一個晚上，她從睡夢中驚醒，發現梁某富正在對她實施猥褻行為。其後她搬到只有女生住的房間後，梁某富仍多次對她實施猥褻行為。江女士在微博描述了被梁某富猥褻的過程，包括被撫摸腹部、下體等。

江：至少4名受害者未作指控

《新京報》報道指，江女士報案後，67歲的梁某富被警方刑事拘留。江女士稱，實名舉報後有多名受害者主動聯繫她，她根據網友和同學提供的線索向警方提供受害者和證人名單，共有二十餘人，事發時受害者年齡範圍在5至12歲之間，警方則根據受害者名單進行調查。

該案在去年年底開庭，江女士在法庭上聽到共有9名受害者及4名目擊證人的證詞。她表示，還有至少4名受害者不敢站出來，「只知道名字，沒有找到的受害者也有很多」。

報道指，法院一審以猥褻兒童罪判處梁某富有期徒刑15年，不過梁某富已經提起上訴。