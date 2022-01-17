春運｜廣東首趟列車清晨出發　途經高中風險地區抵穗者須核酸檢測

今日（17日），一連40天的春運正式啟動。今年春運首趟從廣東開出的列車，於清晨5時36分從廣州火車站出發，並於8小時46分後抵達四川成都東。

受新冠疫情影響，若列車途經高中風險地區所在省份，所有抵達廣州的旅客均須接受核酸檢測。



《南方日報》報道，廣州火車站今年推出一系列便民措施，例如在進站安檢處設置口罩機，旅客可掃瞄二維碼免費領取。火車站安檢口亦配備了健康碼核驗設備，若旅客的手機無電、無微信、手機訊號差，或因為並非使用智能手機等原因而無法出示健康碼，只要出示身份證即可。

廣州火車站客運車間書記田浩介紹，乘搭火車到廣州的旅客檢查核酸的要求分成兩種，一種是列車始發自或途經高中風險地區所屬省份，全車旅客均列為必檢範圍，下車後需要做一次核酸檢測，即使持有48小時內核酸陰性報告，或來自高中風險地區以外的市縣，也需要在出站前做一次核酸檢測。

另一種則是不經過高中風險地區的列車，旅客並非強制要求需再做核酸檢測，但可自願在車站內免費檢查。

相比往年春運，廣州火車站今年新引入了4個霧化式防疫消毒通道，設置在車站主要出入口。據介紹，霧化式防疫消毒通道採用特製的雙功能季銨鹽消毒液作為原料，通過超聲波霧化消毒機將消毒液快速霧化成分子顆粒，人員和物品以正常速度通過消毒通道即可達到360度消毒效果，有效降低檢測點和交通點內來往人員交叉感染的風險。

今年春運，中國鐵路廣州局集團（廣鐵）預計發送旅客4650萬人次，同比增加587.2萬人次，增長14.5％，其中廣州站預計發送旅客220萬人次。