壬寅虎年｜點解2022年無「年三十」？　原來未來還會連續消失5年

農曆新年將至，由於疫情仍未受控，晚市禁堂食等防疫措施私實施時間延長至年初三，市民未能外出聚餐盡慶，不少家庭都準備在家中吃飯團圓。

若問起何時吃團年飯，相信不少人都會脫口而出「年三十」，惟翻查月曆後，卻發現本月31日為年廿九，年三十消失不見。到底今年為何沒有年三十？未來會否有同樣情況發生？



農曆的曆月以朔望月為基礎編排，一個朔望月的平均長度約29.5306天（29天12小時44分）。由於農曆月份天數必須是整數，故有「大月30日、小月29日」之分，而「大小月」的出現又與「朔」出現的時間有關。

朔是指月亮和太陽的黃經相等的時刻，每個月太陽直射月球背面之時為朔日，即初一。若朔的時刻出現在當月初一下午以後，該月可能是大月。以去年1月13日（農曆十二月初一）為例，朔的時刻為下午1時，因此該月的農曆十二月是大月，共有30天，故去年有「年三十」。

相反，若朔的時刻出現在凌晨，該月可能是小月。以今年1月3日（農曆十二月初一）為例，朔的時刻是凌晨2時33分，因此本月的農曆十二月是小月，只有29天，故今年只有「年廿九」。

在最近十年，2012年、2013年、2016年都沒有年三十。2022年後下一個「年廿九除夕」，則在2025年1月28日出現。有趣的是，從2025年（龍年）至 2029年（猴年），十二月初一朔的時刻都出現在上午6時半以前，因此連續5年（龍、蛇、馬、羊、猴）都沒有年三十 。