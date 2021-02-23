新年習俗禁忌｜正月十六後拆利市可聚財？　不理髮或有醫理根據

撰文： 林芷瑩 最後更新日期： 2021-02-23 15:34

農曆新年期間，相信不少人都期待可以逗利市，不過新年習俗禁忌多，各處鄉村各處例，到底何時才可以拆利市、撕揮春、剪頭髮呢？

小朋友向「財神」逗利市。（新華社）

拆利市

在傳統中，初七及正月十六都是拆利市的日子。前者是「人日」，在人人生日的日子拆利市就猶如拆生日禮物般，又可以共享祝福和喜悅。

農曆新年由正月初一至正月十五止，一般人都會派利市至正月十五，因此不少長輩認為要在正月十六將利市收齊才可拆開，有「財聚」的好意頭。

新春期間，不少人都會在家中貼揮春、春聯。（新華社）

撕揮春

新年除了辦年貨，不少人都會在家中貼揮春、春聯，有人會貼足一年，有人則會在過節後便除下。其實，坊間撕揮春的日子主張要有3種說法，其一是揮春保留到來年的春節才換新，由於揮春代表祝福和對未來一年的期許，所以要等到來年才除舊迎新，若揮春在一年內有破損就要立刻修補。

另一說法是讓揮春自然脫落，若有破損就可直接撕掉。最後一種說法則較為常見，傳說揮春是用作驅趕年獸，因此農曆新年過後就可除下，惟坊間並無指定撕揮春的日子，有人認為初七或正月十五便算過完年，亦有人認為農曆「二月二」龍抬頭時才算過完年。

農歷新年時不可理髮或有科學根據。（中新社）

剪頭髮

傳統習俗上，農曆新年時不可理髮。除了因為利器有破財、破運氣的意思，亦有一定的醫理依據。《黃帝內經》「四氣調神大論」寫道：「春三月，此謂發陳。天地俱生，萬物以榮，夜卧早起，廣步於庭，被髮緩形，以使志生」。

簡單而言，即春天是草木發芽、枝葉舒展的季節，所有萬物都開始向外散發生長，人也要順應自然，應該晚睡早起，穿寬鬆的衣服，將頭髮披散在肩上，讓頭髮自由地生長，不應剪斷頭髮，也不應該把頭髮扎得太緊，避免阻塞人體的生髮之氣。

此外，俗語說「正月不剃頭，剃頭死舅舅」，其實是從明末清初開始誤傳的風俗。事實上，當時清朝要求所有百姓必須剪髮，「留頭不留髮，留髮不留頭」，因有人懷念明朝，於是在正月不剪髮以表示「思舊」，但又不能公開與清朝政府對抗，才衍生「正月剪頭死舅舅」的說法。

按照中國傳統習俗，農曆「二月二」龍抬頭時剪頭髮有應「剃龍頭」的吉意，也有鴻運當剃頭的寓意，因此大多人都會選擇在此日剪頭髮。

（綜合報道）