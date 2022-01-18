湯加火山爆發｜大學教授夫婦海嘯後失聯多天　聊城大學確認安全

南太平洋島國湯加（Tonga）海底火山噴發，引發強烈海嘯。內地傳媒引述中國駐湯加大使館工作人員透露，當地共有1000名僑胞。由於國際通訊服務中斷，不少人處於失聯狀態。

在北京就讀中國人民大學的趙同學稱，父母是山東聊城大學農學院的教授和副教授，前年起在湯加參與農業援助，但火山爆發引發海嘯後便失聯至今，「現在家裏只有我自己，我很害怕，也很著急，只希望現在他們能平安」。



湯加火山爆發並引發強烈海嘯後，趙培寶、任愛芝（紅圈）失聯多天。（山東商報）

《山東商報》報道，趙同學的父母趙培寶、任愛芝是聊城大學農學院的教授和副教授，2020年1月前往湯加學院參加農業支援，原家去年12月回國，但因為疫情原因一直未能回來。

趙同學稱，1月14日，父親告知她有關海嘯的預報，翌日（15日）上午11時他們仍在微信上聊天，但下午開始失聯，「下午4點23分我再次給我媽媽打微信電話，但一直沒有人接。之後就再也沒有消息了」。

趙同學表示，父母住在湯加努庫阿洛法一座兩層樓房的二樓單位，樓房距離海邊只有兩公里；由於他們沒有辦理當地的電話號碼，雙方一直都以微信聯繫。

今日（18日）上午11時，聊城大學在微博發文稱，該校教師趙培寶、任愛芝、張劍鋒在湯加開展教育援外項目。由於湯加對外通訊中斷，1月16日凌晨4時4分，中國駐湯加使館通過衛星電話來電，告知3名援外教師均平安，學校已及時告知家屬、做好慰問工作。