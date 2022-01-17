湯加火山爆發引發海嘯　中企負責人：中國員工安全有足夠物資

南太平洋島國湯加（Tonga）海底火山噴發。中國駐湯加使館第一時間啟動應急預案，多方了解中國公民受災情況，目前未接到中國公民傷亡的報告。

《央視新聞》報道，中國土木工程集團南太平洋有限公司負責人梁慶，昨晚（16日）接受採訪時稱，目前在湯加的40多名中國員工沒有生命危險，並有3至6個月的生活物資保障。



梁慶（左）表示，目前在湯加的40多名中國員工沒有生命危險，並有充足的生活物資保障。（影片截圖）

梁慶指出，目前在湯加的中國員工都安全，財產沒有損失，但火山爆發的衝擊波將公司建築的玻璃震碎，員工正在清理火山灰。

他提到，公司要求必須是要在海外市場儲備3個月到6個月以上的應急物資，以備疫情的影響，因此在湯加的員工是有足夠的物資儲備，包括生活物資、藥品等等，「在物資保障方面，我是沒有任何擔憂」。

不過 ，他目前最擔心的是在火山噴發後，當地的水源和空氣的污染問題，「現在沒有湯加官方的消息，來打消我們的擔憂和疑慮」。梁慶表示，公司原定1月18日有一趟包機，從瓦努阿圖飛往湯加，目前持續與航空公司溝通，一旦具備條件後，他們會將應急物資運到湯加。

南太平洋島國湯加的海底火山阿湯加-洪阿哈阿帕伊（Hunga Tonga-Hunga Ha'apai），上周五（14日）發生火山爆發，美國、加拿大等多個國家先後發出海嘯警報，其中日本發生海嘯，新西蘭則有停泊在港口的船隻被衝上岸損毀。