河北霸州政府缺錢向中小微企業伸黑手　兩個月亂收費涉額6718萬元

國務院督查辦公室去年底發布一份通報，強調高度重視減輕企業負擔工作，明令禁止向企業亂收費、亂罰款、亂攤派，點名批評河北霸州違規出台非稅收入考核辦法，向下轄地方下達非稅收入任務，組織開展運動式執法，出現大面積大規模亂收費、亂罰款、亂攤派問題，引起企業和群眾強烈不滿。

內地傳媒引述接近霸州市政府的人士透露，霸州政府犯錯的原因，就是因為「確確實實沒錢幹事了。」



據通報，霸州市政府辦公室在去年9月印發《霸州市非稅收入徵管工作考核獎懲辦法》，違規提出將非稅收入與徵收單位支出掛鉤，並將非稅收入完成情況納入鄉科級領導班子和領導干部績效考核，下達3.04億元的非稅收入任務。在霸州市採取多種督導措施的推動下，各地以安全生產執法檢查等多種名義，對中小微企業和個體工商戶進行集中罰款、攤派、收費。

通報提到，據不完全統計，2021年10月1日至12月6日，霸州市下轄15個鄉鎮（街道、開發區）入庫和未入庫罰沒收入6718.37萬元，是同年1月至9月罰沒收入（596.59萬元）的11倍。這筆罰款涉及的企業和個體工商戶共有2547間，平均每間罰款、收費2.64萬元。在11月份，其中13個鄉鎮（街道、開發區）甚至出現明顯的運動式執法，當月入庫罰沒收入為4729.57萬元，是同年1月至9月月平均罰沒收入的80倍。

報道指，在亂收費、亂罰款、亂攤派（三亂）問題集中爆發的第四季度，消防問題成為常見的罰款理由。接近霸州市政府的人士透露，霸州因在經歷從未有過的艱難時刻，「企業在環保方面近年均已『過關』，因此消防成為最容易被抓住的把柄。」該人士稱，此舉是基層政府慣用手段，事實上「三亂」問題不僅存在於霸州，只是霸州做得比較集中，而且打擊面太廣，「但是霸州犯錯的原因還是因為確確實實沒錢幹事了。」

報道並分析，霸州的財政出現窘困，主因是以土地出讓金為主的政府性基金收入銳減，從年初的54.89億元下調至9月初的24.89億元，待到年底再進一步調減至6.24億元，短收48.65億元。由此，政府性基金支出中的「調出資金」減少30.84億元，該部分資金本應用於一般公共預算支出。土地出讓金收入銳減，背後因素就是當地房價低迷。目前霸州售價最高的樓盤位於城區西北的開發區，均價在每平方米11500元左右，遠不及高位時的每平方米近2萬元。