南京企業近3億元存款被質押　浦發銀行與公司均報警

據《中國證券報》消息，上海浦東發展銀行（簡稱「浦發銀行」）近日被指，在上市公司「科遠智慧」不知情的情況下，將其近3億元（人民幣，下同）存款質押，引發關注。對此，浦發銀行和科遠智慧均稱已報警。



科遠智慧周一（15日）發布公告稱，公司全資子公司南京科遠智慧能源投資有限公司，於2020年11月10日使用暫時閑置自有資金4000萬元購買了浦發銀行南通分行的定期存款，產品到期日為2021年11月10日。目前，公司尚未收到這筆資金。

公告表示，經公司向浦發銀行南通分行問詢得知，4000萬元定期存款於2020年11月10日已作為南通瑞豪國際貿易有限公司開具銀行承兌匯票的質押擔保，目前因南通瑞豪國際貿易有限公司未能按時償債，導致公司4000萬元定期存款到期未能及時贖回。科遠智慧稱，對該質押行為毫不知情，已明確要求浦發銀行南通分行出具有效證明材料。

公告顯示，科遠智慧採取自查顯示，公司全資子公司南京科遠智慧能源投資有限公司，在浦發銀行南通分行購買的3.45億元定期存款中，還有2.55億元未到期的存款也被質押。

科遠智慧創立於1993年5月，主營業務是熱工自動化和電廠信息化產品研發、生產、銷售和服務。（搜狐新聞）

科遠智慧還表示，已向警方及中國銀保監會江蘇監管局報案。

對此，浦發銀行南京分行指，浦發銀行南通分行與南京科遠智慧能源投資公司確有存款等業務關係，近日，該公司對其與南通分行的有關存款等業務提出查詢。為依法保障銀行和客戶方的權益，查明事實真相，浦發銀行南通分行在開展排查的同時，已於11月15日向公安機關進行了刑事報案，並提供了相關業務資料。

據了解，科遠智慧創立於1993年5月，主營業務是熱工自動化和電廠信息化產品研發、生產、銷售和服務。2010年3月31日，科遠智慧正式在深圳股票交易所上市。