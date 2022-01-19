「冰潔」被職業病拖垮身體走完一生　汶川地震67隻搜救犬全部離世

內地媒體報道，去年底，汶川地震救援搜救犬「冰潔」在南京離世，牠曾經在救援中定位、救下13條生命。

至此，當年有份參與過救援的67隻搜救犬，已經全部離世。



據介紹，冰潔當年參加救援時，還是一個年僅一歲的「孩子」。2007年，冰潔出生於南京消防總隊，歐陽洪洪是冰潔的訓導員，冰潔這個名字也是他取的。2008年汶川地震，剛剛一歲的冰潔第一次參加搜救任務，前往當時的重災區北川。

2008年汶川地震，剛剛一歲的冰潔第一次參加搜救任務，前往當時的重災區北川。（現代快報）

剛開始時冰潔很不適應，晚上無法自己入睡，時不時狂吠。但在搜救中，冰潔展現了職業素養。在一間倒塌的學校廢墟下面，冰潔將頭伸進只有很小的預制板縫隙之下，似乎是聽到微弱的呼救聲，不停地用前爪使勁刨地，趕來的救援人員果然在下面發現了幸存者。

雖然冰潔因為吸入大量粉塵而氣喘不止，甚至鼻腔被劃傷而流血，但這些都沒有讓冰潔停下。在十多天的搜救中，冰潔共挽救13條生命。

訓練時的冰潔。（現代快報）

從汶川歸來的冰潔，仍在搜救一線工作了很多年，例如2008年冰雪災害、2010年「7．28」原南京塑料四廠丙烯管道爆炸事故、2014年「8．2」昆山特別重大鋁粉塵爆炸事故、2016年「6．23」鹽城阜寧龍卷風冰雹特別重大災害等，都有冰潔的身影。

可惜的是，冰潔後來再也跑不動、聞不到，被職業病拖垮身體，晚年時很長時間已經不能自己進食。在去年10月2日，冰潔走完長達14年的一生。