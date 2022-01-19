男子家中囤60KG煙花被朝陽群眾舉報　網民驚呼：怎麼發現的？

曾舉報李雲迪涉嫖、柯震東、房祖名吸毒的「朝陽群眾」，被戲稱為「世界第五大情報組織」，日前朝陽群眾又舉報北京一名張姓男子在家中藏有9箱煙花，民警調查後在張男家中發現9大箱共60公斤的煙花爆竹。目前，張男已經被朝陽公安分局依法行政拘留，案件正在辦理中。



不過，對於此次朝陽群眾舉報男子私藏煙花一事，內地網民反應不一。有網民好奇「藏在家裡怎麼發現的?」亦有網民認為只是想「過年放放煙花，有點太過了。」



北京市公安局朝陽分局日前接獲群眾舉報，指出朝陽區豆各庄有人通過網路購買煙花爆竹。民警調查後，找到購買煙花的31歲張男，並在張男位於北京密雲區的家中查獲煙花爆竹9大箱、總重60公斤。目前張男已被朝陽公安分局依法予以行政拘留，案件正在辦理中。

張男提到，自己知道北京禁止放煙花但因為自己喜歡煙花，而且家裡住在位置偏僻的北京密雲區，於是就用人民幣3,000元的價格購入9箱煙花，打算過年的時候放煙花「過過癮」。

張男家裡被搜出九大香煙花爆竹。（影片截圖）

民警提到，自今年1月1日起，北京市將實施區域禁放煙花爆竹，亦不再設立煙花爆竹零售網點，對於非法生產、經營、儲存、運輸、郵寄及燃放煙花爆竹的行為有關部門將依法堅決查處。此外，根據北京市煙花爆竹安全管理規定，個人不得存放超過一箱或者重量超過30公斤的煙花爆竹。

由於年關將至，警方加大打擊非法從事生產、燃放煙花爆竹的行為。警方指出，對於舉報有功人員，公安機關將按照「每箱20元，最高2萬元」的標準予以獎勵。

朝陽群眾、西城大媽等組織向來被視為警方的好幫手。（視覺中國）

不過對於此次朝陽群眾再次「火眼金睛」舉報成功，內地網民反應不一。有內地網民好奇「連在密雲家裡的煙火都能舉報，怎麼辦到的?」亦有網民認為朝陽群眾舉報名人吸毒嫖娼是一回事，「過年普通市民放放煙花都要舉報，會不會太過了?」

據了解，「朝陽群眾」是北京市的群防群治力量之一，專屬於朝陽區。現時，「朝陽群眾」大致上由5類人組成，分別為治安志願者、黨員巡邏隊、專職巡邏隊、義務巡邏員及治保積極分子。

去年11月，北京宣布將打造更多類似「朝陽群眾」、「西城大媽」的群眾自治組織，參與到基層社會治理。預計到2023年，北京市每個社區將培育不少於2個的社區社會組織。