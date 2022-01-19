泥巴當成水泥稻草竟是鋼筋　湖北夫妻建成童話世界小屋「土團」

湖北廣水有一對小夫妻，不僅用手堆出烤麵包用的土窯，甚至像捏泥巴一樣，建成一個看起來只存在於童話世界中的兩層樓高小土樓「土團」。



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「土團」以泥巴作水泥、沙子作石頭、稻草作鋼筋，設有教室、廁所、穹頂、浴室等一系列的房間及建築，散發出自然的味道。「土團」的主人尚劍波和萬婷婷，他們被圈內人稱為波波和小放。波波在大學時修讀機械專業，以前一直在大城市打工奔波，直至有一次參與從武漢到拉薩的騎行之後，開始渴望逃離固定的生活模式，自學生態設計。波波曾經在有機農場當過實習生，在海洋館做過潛水員，還去過泰國、印度等地游學，從而接觸到生態學和「樸門永續」設計。所謂樸門永續（Permaculture），是通過設計開發可持續的生活系統，滿足人類的食物、能源、住所等各種物質與非物質的需求，以自然美學而非人類美學去設計生活環境。

在波波開始思考城市之外的另外一種生活時，他遇到了小放。小放是民族民間工藝學系畢業，同樣對生態設計藝術感興趣。城市長大的小放，畢業之後遊歷非洲、斯裡蘭卡，喜歡前往鄉村，探索原生態的文化。相識一年之後，波波和小放步入婚姻殿堂，其後決定離開城市，找一個地方實踐樸門永續的理念。

波波稱，自然建築其實並不止這一種形式，但他認為如此更能表達自己的思想，「它就像一座從大地裡生長出來的堡壘」，也很像《魔戒》裡哈比人居住的房屋。「土團」分別採用土團、土袋、土磚三種方法來建造，主要方法是土團，因為製作原料很簡單，只是由黏土、沙子、秸稈按不同的比例混合而成。看起來古樸，其實每項工程都有講究，例如沙子用的是有棱角的而不是圓沙子，更利於咬合更緊固。此外，土樓內有地下通風系統，空氣經過地下管道，自然冷卻之後再送到房間裡來，令室內夏天的溫度比外面低10℃。

每逢周末，周邊十多個家庭更會相聚在這個「土團之家」。（極目新聞）

「土團」的計劃花了4個月時間，建設則是整整2年，現有上下兩層，一樓是廚房和客廳，二樓是臥室。波波說，現在完成的只是一期工程，用於基本生活和辦公。「土團」已成為網紅打卡地。每逢周末，周邊十多個家庭更會相聚在這個「土團之家」，在志願者的帶領下，觀察、探索、享受自然，共度親子時光。事實上，也對「土團」十分支持，已把道路修建至門口，後期亦會給予更多扶持，希望能帶領更多年輕人回鄉創業，振興美麗鄉村。