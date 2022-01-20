《親愛的》原型孫海洋一家五口首次團聚　三姐弟緊緊相擁

2007年，年僅4歲的孫卓被拐。相隔14年後，去年12月6日，電影《親愛的》的角色原型孫海洋終尋回親生兒子孫卓。昨日（19日），在國外留學的孫卓姐姐孫悅結束隔離回到深圳家中，一家五口終團聚。



在新加坡南洋理工讀博士研究生的孫悅從新加坡回國，經21天的防疫隔離後，昨日回到家中。她透露自己準備留在深圳當中小學的老師，回國後更為兩位弟弟孫卓、孫輝帶了繪本做禮物，更向孫卓送上運動鞋作為生日禮物。

此前，有網民質疑孫海洋夫婦是重男輕女。對此，孫悅曾發文憶述父母對自己的愛與教育，以及家人14年來尋找孫卓的艱辛之路，「（爸爸）身上有種力量，像燒不滅的流火，像既枯又榮的草一樣野蠻生長」。

孫悅又在媒體上發聲稱，「我不會說我父母是最好的父母，不會說我的生活是完美的生活，但是如果給我選擇的機會，我會再一次，再一百次選擇做父母的女兒，做我弟弟們的姐姐」。去年底，孫卓回到深圳讀書與家人團圓，今年1月9日是孫卓的18歲生日，孫悅亦有發布影片祝弟弟生日快樂。

昨日，孫海洋透露一家人過幾天將會回到湖北武漢的老家過農曆新年，「因為我爸爸媽媽都在給我打電話，叫我快點回去。14年了，我爺爺奶奶他們都沒有一大家子在一起過年」。