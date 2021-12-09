《親愛的》原型兒子被拐14年　養母取保候審：以為孩子是被棄養

電影《親愛的》原型孫海洋尋回失散多年的兒子孫卓，12月6日已於深圳見面認親，孫海洋和妻子難掩激動抱著兒子哭泣。12月8日孫海洋夫婦與兒子孫卓在湖北老家團圓后，送兒子回山東養父母家繼續上學。



目前當初拐賣孫卓的嫌犯吳某龍已被吳某龍已被檢察院批捕。除了正在生病的孫卓養父，孫卓的養母及符建濤的養父母也被採取強制措施取保候審。據孫卓養母表示，嫌犯告知她孫卓是離異家庭棄養，他們則對周邊鄰里稱是「打工時生的」，目前孫卓表示，暫時還是想跟養父母住在一起。



據了解，拐走孫卓的嫌犯吳某龍在拐走孫卓兩個月後，又在當地拐走另一名兒童符建濤，並將二人送往山東聊城親戚家暫時安置。由於符建濤對自己被拐一事一直有印象，在符建濤找回親生母親後，他為警方提供了找回孫卓的關鍵信息。

山東、湖北公安機關協助下，初步查明符建濤當年在居住小區玩耍時，被吳某龍拐走帶至山東聊城其二哥吳某玉家中撫養至今；孫卓被吳某龍拐走後，經親戚介紹被送給聊城的國某立夫婦撫養。目前，吳某龍已被檢察院批捕。除了正在生病的孫卓養父，孫卓的養母及符建濤的養父母也被採取強制措施取保候審。

12月8日，孫卓養母接受訪問表示，犯罪嫌疑人吳某龍告知她孫卓是離異家庭棄養，周邊鄰里都不知道孫卓的身世。養母也透露，自己過去因為只生了兩個女兒遭農村的鄉里「指指點點」，自己也把孫卓當親生兒子養育。對於孫卓要不要回到親生家庭，孫卓養母表示尊重他的意願，但還是希望能供養他讀大學，也希望孫卓能留在山東讀書，「咱活了這一輩子就為了孩子」。

周邊鄉里則提到，因孫卓養父母長期在外地工作，所以對於他們對外宣稱「孩子是打工時所生」不疑有他。他們表示，孫卓養母對小孩很好，常常看到她買零食給小孩吃。孫卓老師則透露，孫卓現在就讀高一重點班，要考上好大學不是問題，不希望這件事打擾到孫卓學習。

但對於孫卓表示想跟養父母待在一起，並稱不希望養父母被判刑的說法，引發內地網絡熱議。許多網民認為這對尋找孫卓14年的孫海洋夫婦並不公平，並稱支持「買賣同罪」。

央視網則引述專家說法，「只要涉嫌購買兒童就構成犯罪，但目前買拐不同罪有現實考量。」據浙江靖霖律師事務所律師黃洪連分析，此案關鍵點在於養父母是否存在「收買」行為，即有沒有進行金錢交易，如果養父母沒有支付費用，就不能構成拐騙兒童罪。

《刑法》第241條規定，「收買被拐賣的婦女、兒童的，處3年以下有期徒刑、拘役或者管制」。知名公益律師趙良善則表示，根據刑，收買被拐賣的兒童，對被買兒童沒有虐待行為，不阻礙對其進行解救，可以從輕處罰。涉案父母對於兒童如沒有虐待行為，獲得被拐兒童和親生父母諒解，可以從輕處罰。

此外，日前中紀委網站以「誰給孩子辦的戶口?公權力絕不能成為幫凶」發文質疑當初孫卓如何辦理戶籍登記，包括出生証造假以及戶籍部門瀆職的問題，質疑公權力在拐賣兒童中扮演的角色，目前山東陽穀警方也正調查孫卓戶口辦理問題。