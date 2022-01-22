破產董事長流浪深圳街頭拾荒度日　早年身家數千萬與媒體談笑風生

深圳街頭近日一名流浪老人引起外界關注，事因他曾是公司董事長、千萬富豪，更曾與媒體「談笑風生」，最後卻落得拾荒度日。



公益組織「讓愛回家」日前在龍崗街頭發現了精神憔悴、頭髮凌亂，只穿一件單薄衣衫的姜元陳。經了解，現年75歲的他是山東煙台人，曾經風光過，早年在家鄉開服裝公司，後在香港打拼，創立了香港聖龍集團，之後又在深圳成立深圳市聖龍發食品工業有限公司並任董事長。

高峰時，姜元陳身家高達數千萬元人民幣，旗下員工達數百人，早年更與媒體「談笑風生」，稱業務已拓展至內蒙古等地。可時過境遷，自2020年，他便開始在深圳街頭流浪，喜歡在龍崗一帶活動，不少居民都認識他。他平日就靠拾荒度日，並用撿來的物品臨時搭了「住所」，也經常在公園睡覺。

天眼查信息顯示，姜元陳擔任法定代表人的公司共有深圳市聖龍發食品工業有限公司、深圳市聖龍達食品有限公司和延邊龍達食品有限公司，惟後兩者已被吊銷營業執照，前者則在2017年2月被列為失信企業，姜元陳也被限制高消費。

姜元陳表示，他之所以落得流浪境地，是因當初他向銀行貸款以擴大生意，可是因供應商欠款，資金鍊斷裂，導致他無法還貸而破產。他曾四處討債無果，後因無法接受如此大的人生落差，便與街頭為伴，以拾荒為生。在家鄉煙台市萊山區某村，一名村幹部指，姜元陳自上世紀90年代去了香港就和家鄉失去聯繫，直到深圳警方去年聯繫，才得知他在深圳街頭流浪。

其實，姜元陳並非沒有家屬，更是父親，有兩個兒子和一個女兒，其中一兒子還是名校畢業生。不過，在山東生活的70多歲前妻已因病臥床，當志願者聯繫她時，她激動地表示姜元陳年輕時不顧家，沒盡責任，如今也不想接他回家，「他可憐，難道我不可憐嗎」。姜的兒子也表示不想再提過往的傷痛。

志願者表示，他們的計劃是周五（21日）送姜元陳回家鄉，然後安排其與家人重聚，可如果家人不接受，便會把他送到當地的養老院。