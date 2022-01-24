內地增18宗本土確診北京佔6宗　西安降為低風險陸續恢復正常生活

內地的新冠肺炎疫情持續，據國家衛健委通報，昨日（23日）內地新增本土確診病例18宗，新增本土無症狀感染者5宗。



新增本土確診病例方面，北京6宗，其中豐台區4宗、房山區1宗、大興區1宗；河北3宗，均在雄安新區；雲南3宗，均在西雙版納傣族自治州；山東2宗，均在濟南市；天津1宗，在津南區；山西1宗，在大同市；河南1宗，在安陽市；廣東1宗，在珠海市；含2宗由無症狀感染者轉為確診病例（北京1宗，廣東1宗）。

新增本土無症狀感染者方面，北京2宗，其中豐台區1宗、經濟開發區1宗；新疆2宗，均在伊犁哈薩克自治州；山東1宗，在聊城市。

山東方面，當局通報指，在23日凌晨，濟南市和聊城市分別報告新增2宗本土確診病例和1宗無症狀感染者。山東省疾病預防控制中心會同濟南市、聊城市疾控中心同步開展全基因序列測定，全部獲得有效全基因組序列。經比對分析，均為VOC/Delta變種病毒株，屬於B.1.617.2分支，與近期北京市豐台區新冠疫情病毒序列高度同源。

河北方面，當局表示，新增的3宗本土確診病例來自雄安新區，均為北京豐台區返鄉人員。

西安申請返鄉的群眾在碑林區文藝路街道辦排隊。（新華社）

西安市當局今日（24日）發布消息稱，今日起西安市全市降為低風險地區，並放寬多項管控措施，其中包括恢復正常出行，包括離市人員憑西安一碼通「綠碼」出行，不需開具離市證明；公交車、出租車、網約車、地鐵、班線客車等交通工具全面恢復運營；有序復工復產，各商場、超市、沿街門店恢復營業。

當局又規定，為嚴格落實外防輸入要求，市外低風險地區人員持48小時核酸檢測陰性證明，通信大數據行程卡、西安「一碼通」為綠碼可返回。