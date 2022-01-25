河南為種植中蒜苗核酸採樣惹熱議　鎮長：滯銷嚴重，採購商要求

河南禹州火龍鎮一個蔬菜大棚內，竟身穿白色防護服的防疫人員，為種植中蒜苗進行核酸採樣。

事件惹來兩極化評論，贊成者認為是疫情之下謹慎為上，反對者則批評是浪費資源。

鎮長張科亞其後就回應指，此舉是因採購商要求提供核酸檢測報告，「所有的初衷都是為了幫助老百姓盡快賣出滯銷的蒜苗。」



火龍鎮在冬季有超過80%的蔬菜作物是蒜苗。（影片截圖）

據介紹，火龍鎮專門種植蔬菜的土地有近2000畝，在冬季更是超過80%的蔬菜作物都是蒜苗。張科亞表示，受本土新冠肺炎疫情反彈影響，火龍鎮下轄26個村落已實行封控管理，導致本地菜農無法外出，外地採購商也無法進入，超過100噸的蒜苗滯銷。

在1月19日，火龍鎮政府工作在網上發布為滯銷蒜苗尋求銷路的求助信，信中提到火龍鎮有多達1200萬斤蒜苗嚴重滯銷，菜農甚至可以「價錢多少你們說了算」。消息發布不久，火龍鎮接獲很多收購商聯繫，但無一例外都提出需要提供核酸檢測報告。張科亞指，曾經專門諮詢過從北京過來負責現場指導防疫工作的專家，對方指出這些蒜苗不存在問題，完全可以正常銷售，「但是採購商不放心，要求我們必須提供核酸檢測報告。」

張科亞坦言，在特殊時期，采購商的顧慮和要求可以理解，所以針對滯銷蒜苗的核酸檢測工作幾天前就已經開始。考慮到農戶面臨滯銷問題，心理壓力較大，因此所有核酸檢測的費用全部由政府承擔。此外，鎮政府工作人員也已組建志願服務隊，幫助不方便外出的農戶進入大棚收割蒜苗。