虎年｜謝灶抑或過小年？　南北祭灶相差一天原來與此有關

尚有一星期就是農曆新年，相信大家都已經開始辦年貨、打掃家中雜物。今天（25日）是農曆臘月廿三灶君誕，也是俗稱的「小年」，但香港幾乎沒有過小年的概念。到底小年是什麼？南北地區的小年又為何相差一天？



事實上，香港沒有「小年」的說法，與之對應的是「謝灶」。謝灶是傳統習俗，在民間傳說中，灶君的職責是執掌灶火，管理飲食，負責監督一家人一年的所作所為。每年農曆臘月廿三或廿四日，灶君會上天向玉皇大帝述職，以定賞罰。

為了感謝灶君保佑各家各戶飲食平安，或是擔心他會打小報告，民間會用蔗、糖或者年糕等為他餞行，希望他向玉帝多說好話，慢慢就演變成謝灶。

民間會用蔗、糖或者年糕等為灶君餞行，希望他向玉帝多說好話。（微博）

各地風俗不同，小年的日子也不盡相同。在北方，過小年多在臘月廿三日，南方則是臘月廿四日。翻查資料，小年最初是定於臘月廿四日，後來演變成南北之分，則與政治中心遷移有關。

晉代名人周處所作的地方風物誌《風土記》記載：「臘月二十四日夜，祀灶，謂灶神翌日上天，白一歲事，故先一日祀之。」；南宋詞人范成大《祭灶詞》寫有：「古傅臘月二十四，灶君朝天欲言事」；《清嘉錄》卷十二《十二月·念四夜送灶》:「俗呼臘月二十四夜為念四夜，是夜送灶」。

直到清朝，由於皇帝信奉薩滿教，每年臘月廿三都會祭祀，為了節省開支，於是將小年「謝灶」改到同一天舉辦。後來民間又有「官三民四船五」之說，即官員在臘月廿三祭灶，平民在臘月廿四，沿海居民則在臘月廿五。

由於北方是政治中心，久而久之，北方地區的居民也在臘月廿三祭灶；南方地區因為遠離政治中心，民間依舊將臘月廿四作為祭灶的日子。在現今，沿湖、海的居民仍然保持臘月廿五祭灶的傳統，例如江浙、湖南、湖北等地。

雖然都是祭灶君，但南北的祭灶食物各有差異。在北方，傳統的祭灶食物是飴糖、麻糖等。在南方，以廣東地區為例，除了有糖不甩、椰角、糖冬瓜等，亦會擺放清水、白米各一碗，寓意灶君與祭灶一家的關係一清二白。

小年通常被視為「忙年」的開始，即大家要開始準備過年，例如大掃除、貼揮春、理髮等等。因此，無論是過小年抑或謝灶，臘月廿三還是臘月廿四，兩者只是叫法不同、日期不同，本質並無差異，都是民眾對辭舊迎新、迎祥納福的祈求，也是傳統文化習俗的傳承。